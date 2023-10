L’industria è donna, primo corso per saldatrici a Ravenna

Ravenna, 12 ottobre 2023 – C’è stato un tempo in cui negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Canada tutte, ma proprio tutte le persone impiegate come saldatori erano donne: accadde durante la Seconda guerra mondiale, quando gli uomini erano al fronte, e l’industria pesante si reggeva per intero sul lavoro delle cittadine chiamate in extremis a diventare saldatrici, tornitrici, carrelliste, con risultati riconosciuti come eccezionali.

"Ancora oggi negli Stati Uniti il 30% dei saldatori sono donne", spiega Franco Greco, responsabile del progetto Job Industrial Academy, che in collaborazione il Centro per l’impiego ha dato vita al corso ‘Welders Women’, che si pone l’obiettivo di inserire una quota sempre maggiore di lavoratrici anche in un settore solitamente percepito come maschile quale quello dei saldatori.

"In Italia una vera parità è ancora lontana, ma alcuni settore della metalmeccanica, legati ad esempio all’industria dei veicoli, presentano percentuali di saldatrici già significative, come accade nel bolognese". Perché l’industria è sviluppo, è icona di una città portuale come Ravenna, ma soprattutto è donna, o può cominciare finalmente a esserlo. "Non esiste una vera barriera fra le cittadine e un mestiere come quello di saldatore – prosegue Greco –, in primis perché le tecnologie sono evolute. E’ necessaria una certa prestanza fisica, non c’è dubbio, ma è la stessa che viene richiesta alle lavoratrici in mestieri percepiti come tipicamente femminili quale quello di badante, di cuoca, di impiegata in un’impresa di pulizie, nei quali nessuno si sorprende di vedere impiegate delle donne. Da ex-saldatore amo raccontare la mia esperienza in imprese della meccanica di precisione – legate a settori di prestigio come quello della cantieristica navale – le quali impiegavano per la maggior parte saldatrici, proprio perché spesso più abili in particolare nelle fasi di rifinitura di alcuni elementi. Alle industrie viene chiesto qualche accorgimento legato più che altro alla possibilità di avere uno spogliatoio femminile".

Il corso Welders Women, aperto a otto partecipanti, prevede 240 ore suddivise fra una fase di career coaching psicologico, una dedicata alla normativa sulla sicurezza, e una legata invece alla fase pratica, che ammonta a circa 160 o 180 delle ore totali. "Quel che più conta è che il corso è retribuito, e che al termine sono già pronti posti di lavoro a tempo indeterminato, come sperimentato da donne iscrittesi nel recente passato".

L’evento di presentazione sarà seguito oggi da un open day, dalle 9 alle 17, presso la Job Industrial Academy, in via Vittorio Emanuele Orlando 4. Durante la giornata, le interessate avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’ambiente di apprendimento, e di porre domande sul corso. Le selezioni per ‘Welders Women’ si svolgeranno nei giorni successivi, in base al numero di candidature ricevute.