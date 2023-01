Cortei dei Re Magi Successo inatteso

"L’idea di proporre questa iniziativa è scaturita prendendo spunto dall’Enciclica di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’. Un’occasione per socializzare, essere coesi e riscoprire certi valori che si sono perduti, a prescindere dalle idee politiche e dalle convinzioni ideologiche. Alla luce della grande ed inattesa partecipazione, ritengo che l’obiettivo sia stato centrato". Così don Stanislao Rafalko, 59 anni, sacerdote salesiano della parrocchia di Alfonsine, commenta con soddisfazione il ‘Corteo dei Re Magi’, suggestivo evento che si è svolto nella cittadina il giorno dell’Epifania. "Un successo che è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Considerando che sono state distribuite circa 300 calze, ritengo che ad occhio e croce fosse presente un migliaio di persone. Ma quel che più conta è che i tantissimi doni offerti a Gesù Bambino saranno destinati alla Caritas di Alfonsine che provvederà a distribuirli alle famiglie più bisognose". Tornando a venerdì scorso, è avvenuta, da Rossetta, la partenza dei Re Magi sui cavalli.

Alle 15, in piazza Monti ad Alfonsine dove ha sede la chiesa del Sacro Cuore, si è formato il lungo corteo formato da bimbi e ragazzi vestiti da angeli, da pastori, da associazioni e delegazioni parrocchiali, dal ‘popolo’ e ovviamente dai tre Re Magi sui cavalli. Corteo che ha raggiunto piazza Gramsci dove, oltre all’incontro con la Befana e la distribuzione delle calze a cura dell’Avis, è andato in scena il dialogo di Re Erode coi Re Magi. Il corteo si poi diretto verso piazza di Santa Maria dove era stato allestito il Villaggio di Betlemme. Prima di approdare (l’8 settembre 2021) ad Alfonsine assieme a don Massimo Goni (parroco moderatore dell’Unità Pastorale di Alfonsine che comprende le parrocchie di Santa Maria, Sacro Cuore, Rossetta, Fiumazzo e Santuario Madonna del Bosco e Taglio Corelli), don Stanislao dal 2009 al 2020 aveva prestato servizio a Roma nella Direzione Generale Salesiani e come economo nell’Università Pontificia salesiana.

"Concluso il mandato sarei dovuto ritornare in Polonia, ma monsignor Mario Toso (vescovo di Faenza, ndr), che avevo conosciuto nella suddetta Università, mi propose di proseguire l’esperienza salesiana a Russi, dove sono rimasto per un anno, prima di arrivare qui ad Alfonsine. Una nuova ‘sfida’ da affrontare in una cittadina che ho trovato ricca di valori e variegata, non solo in ambito parrocchiale. Una realtà di cui sto apprezzando l’impegno delle diverse associazioni e con le quali ho proposto di organizzare iniziative che vedessero un reciproco coinvolgimento con la nostra parrocchia, uscendo per così dire dal rispettivo orticello. Coinvolgimento che ha riguardato anche la cittadinanza’". Il desiderio del ‘don’ si è avverato: "Oltre all’evento della scorsa notte di Natale in cui, invitando i cittadini ad un momento di fraternità, la parrocchia ha distribuito oltre 500 candele natalizie che le famiglie hanno acceso sui davanzali come segno per esprimere la gioia di questa festa, ho pensato, sempre alla luce dell’Enciclica, di proporre ‘Fratelli Tutti con i Re Magi’. Proposta a cui, oltre alle associazioni Avis, Podistica Alfonsine, Pubblica Assistenza Città delle Alfonsine, Il Girasole e Centro Italiano Femminile, hanno aderito con entusiasmo i giovani e rispettivi genitori del nostro oratorio don Bosco, i catechisti e l’amministrazione comunale".

Luigi Scardovi