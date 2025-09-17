Corteo per la Palestina. In centinaia in darsena: "Embargo totale delle armi a Israele"

Tante bandiere rosse, da Rifondazione comunista a Potere al popolo, qualche bandiera arcobaleno, tanti striscioni che inneggiano alla Palestina libera, allo stop all’invasione israeliana e alla vendita di armi al governo di Netanyahu. Alcune centinaia di persone si sono radunate ieri sera in Darsena e alle 17.30, al grido di "Palestina libera" e "Blocchiamo tutto" è partito il corteo diretto verso l’Autorità portuale e organizzato da Bds Ravenna (Movimento per il boicottaggio Disinvestimento sanzioni a Israele) e a cui hanno aderito una sessantina di associazioni. Autorità portuale rea di partecipare ad Undersec, un progetto europeo di implementazione di tecnologie per la sicurezza marina e sottomarina nei porti e che prevede la collaborazione tra il Porto di Ravenna e una serie di realtà scientifiche di 22 enti di 10 Paesi europei, oltre a Israele, che partecipa con il ministero della Difesa, il colosso militare Rafael Advanced System e l’Università di Tel Aviv. L’Italia partecipa con l’Autorità portuale di Ravenna, la fondazione Issnova di Napoli e l’azienda marchigiana Cnt Technologies.

"Chiediamo – ha detto Ionne Guerrini del coordinamento Bds di Ravenna – un embargo totale delle armi verso Israele sia come import sia come export", una nazione rea anche di "sperimentare tecnologie sofisticate di cyber guerra sulle spalle dei Palestinesi". Ragion per cui vanno sostenuti "quei portuali a Ravenna e in Italia che si rifiutano di gestire i cargo militari verso o da Israele". E il comitato autonomo dei Portuali di Ravenna ha ribadito come "i lavoratori portuali non vogliono essere coinvolti nel genocidio che Israele sta portando avanti ai danni dei Palestinesi". Lo scopo della manifestazione, oltre a sensibilizzare contro il traffico di armi da e verso Israele, era anche quello di chiedere all’Autorità portuale di Ravenna, ha detto Linda Maggiori, animatrice della manifestazione, attivista di Faenza per la Palestina e giornalista, "di uscire dal progetto Undersec" e agli amministratori locali ravennati, soci di Sapir e quindi conproprietari del terminal container, di avere chiaro cosa passa nel terminal Sapir. Tutto è iniziato dalla segnalazione di un lavoratore portuale di un carico di munizioni partito il 30 giugno dal porto di Ravenna sulla nave New Zealand della compagnia israeliana Zim diretto a Haifa. ‘Weapon Watch’ lancia la notizia, poi parte l’inchiesta di Linda Maggiori. La Capitaneria del Porto di Ravenna conferma il passaggio di armi da Ravenna e il loro imbarco. Il carico di armi arriva a Ravenna dalla Repubblica Ceca e secondo le Dogane ravennati, seppur senza l’ok di Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento) è lecito il suo passaggio perché autorizzato da un altro Paese Ue. Di diverso avviso l’avvocato Andrea Maestri, che ha presentato esposto in Procura.

Giorgio Costa