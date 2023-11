Corteo per le donne. In 700 alla marcia : "Basta con il silenzio adesso bisogna urlare"

Tanti, arrabbiati e urlanti. Se gli studenti di tutte le scuole di Ravenna ieri, alla manifestazione contro la violenza sulle donne, hanno fatto sentire la loro voce forte come un tuono, sono stati anche moltissimi i cittadini di tutte le età a prendere parte al corteo che ha attraversato il centro della città partendo dai Giardini Speyer per arrivare in piazza Unità d’Italia. Nel mezzo viale Pallavicini, via Alberoni, via Padre Genocchi, dove tutti si sono fermati davanti alla villa in cui Giulia Ballestri è stata uccisa dal marito Matteo Cagnoni, via di Roma, via Zagarelli alle Mura, via Mazzini, via Guerrini e piazzetta Serra, dove si è tenuta la seconda sosta, davanti al monumento dedicate alle vittime di femminicidio. Ogni sosta una lettura. Poi l’ultimo tratto da piazza Kennedy fino a piazza del Popolo e piazzetta Unità d’Italia, dove la conclusione è stata affidata a una breve rappresentazione con la regia di Eugenio Sideri.

Oltre 700 persone, molto più numerose delle aspettative, hanno partecipato alla manifestazione ieri mattina, dall’inizio alla fine, tra striscioni e slogan. A partire da quello in cima al corteo con su scritto ’Turetta, figlio sano di una cultura malata’. A portarlo ragazze e ragazzi giovanissimi, una di loro con l’impronta rossa di una mano stampata sul volto, rosso anche il palmo della sua mano. ’Uccidete il patriarcato, ma non le donne’ recita un altro cartello, un gruppo di studenti del Callegari regge un grande foglio bianco dove hanno scritto i nomi di tutte le donne uccise dall’inizio dell’anno. Il corteo è lunghissimo: quando gli ultimi sono ancora agli Speyer, i primi sono in via Alberoni, quasi ai Giardini pubblici. Gli slogan partono spontaneamente, urlati a gran voce: "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce". Partono in poche, poi l’urlo si allarga. In via Zaganelli alle Mura un gruppo di studentessa sale su un muretto e lo urla forte al corte che gli passa davanti. Dal fondo del corteo parte un altro slogan: "Ma quale Stato, ma quale Dio, al mio corpo decido io".

Anche a Ravenna i ragazzi e le ragazze scese in strada per manifestare hanno fatto propri i versi della poesia Cristina Torres Cáceres usati dalla sorella di Giulia Cecchettin, Elena: "Se domani non torno, mamma, distruggi tutto".

È come se si fossero svegliati, è come se dopo tanto silenzio la loro voce avesse bisogno di uscire più forte che mai.

Annamaria Corrado