Cortesi e Robinson a ‘Civico off’

Il centro civico Gino Pellegrini di Conselice, in piazza Foresti, questa sera alle 21 dà il via alla rassegna di spettacoli ‘Civico off’, con il concerto gospel di Junior Robinson e del ’Valentina Cortesi to be choir’.

Ben trenta coristi saliranno sul palco sotto la guida esperta della voce di Valentina Cortesi e della speciale ospite americana, conosciuta come una delle più belle voci del genere spiritual. Il repertorio del coro racchiude brani tradizionali natalizi e altri generi musicali, dal pop al rock, passando per il jazz, con arrangiamenti curati dalla direttrice e da una band di otto musicisti.