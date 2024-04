‘Corti da sogni’ al Mariani. Nel segno dell’ambiente

Si alza il sipario sulla 25esima edizione del festival ’Corti da sogni–Antonio Ricci’. oggi prenderanno il via le proiezioni del concorso internazionale al cinema Mariani, in via Ponte Marino a Ravenna, con un doppio turno di proiezioni. Alle 18 e alle 21 (ingresso a 5 euro) saranno proposti i corti finalisti della sezione ’Green planet’ che affrontano con generi e narrazioni molto diverse tra loro il rapporto tra uomo e natura e le grandi sfide che interessano il nostro pianeta. I giurati della sezione ’Green Planet’ sono tre professionisti del mondo scientifico: la fisica quantistica docente alla Saarland University Giovanna Morigi, il meteorologo e presidente Ampro Pierluigi Randi e la scienziata ambientale Vanessa Spadavecchia.

Ad aprire le proiezioni sarà il cortometraggio canadese ’The last rhino’ di Guillaume Harvey in cui viene raccontata la presa di coscienza di una donna che si interroga del futuro del pianeta e della sua nipotina.

A seguire saranno proposte le splendide riprese aree del corto ’Sirens’ in cui Ilaria Di Carlo propone un viaggio nelle terre tedesche dove l’attività dell’uomo ha maggiormente sfruttato le ricchezze della terra. Dalla Germania ci si sposta in Iran con il cortometraggio ’Footprint’ di Mustafa Alami dove un soldato corre in aiuto della popolazione che deve lasciare al più presto il proprio villaggio a rischio per un’inondazione. ’Un animal’ di Kevin Lameta è invece un corto francese il cui il giovane protagonista cerca di ribellarsi alla tradizione di famiglia: la caccia al cinghiale. Segue il divertente corto di animazione ’Enjoy your meal’ dei registi tedeschi Sofie Kienzle e Christian Manzke che raccontano la vita di una strana creatura, molto pigra e molto vorace, che vive in un pianeta a forma di banana.

Le proiezioni prevedono poi la commedia francese ’Panier de xrabes’ di Sylvain Certain, in cui un uomo decide di concedersi una tranquilla giornata al lago, ignorando che nel tranquillo specchio d’acqua sono in agguato strane creature che non tollerano visitatori maleducati. A seguire la splendida animazione di ’On the 8th day’ firmata dai registi Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois. Sempre dalla Francia giunge ’La montee’ di David Tessier che denuncia le possibili conseguenze dei continui e sterili dibattiti televisivi sul tema del cambiamento climatico. Le proiezioni si chiuderanno con la delicata e poetica commedia ’Il binario morto’ di Antonio Maciocco dove un manager abbandona la frenetica vita milanese per rifugiarsi nella sua Sardegna. Al termine delle proiezioni della sera i giurati decreteranno il corto vincitore della sezione ’Green planet’. Il festival proseguirà dal 16 al 20 aprile al cinema Mariani e al teatro Rasi. Tutte le info su www.cinemaincentro.com.