’Corti da sogni’, cala il sipario. Assegnati premi e riconoscimenti

Dopo sei intense giornate di proiezione, al teatro Rasi di Ravenna, il festival ’Corti da Sogni Antonio Ricci’, ha decretato i vincitori. Il premio ’Giuseppe Maestri’ è andato al corto di animazione italiano ’Playing God’ del regista Matteo Burani, che ha ritirato il riconoscimento insieme all’autrice di animazione e produttrice Arianna Gheller. La stupefacente animazione – grazie alla quale una statuetta d’argilla prende vita in un misterioso laboratorio infestato da altre creature - ha convinto la giuria composta da Simone Bisantino, Flavio Fabbri, Camilla Panebarco e Virginia Gambatesa. Sul palco anche Silvierio Piolanti che ha dedicato un delicato omaggio ad Angela Tienghi, la moglie di Giuseppe Maestri recentemente scomparsa.

Dopo aver trionfato nella categoria Made in Italy, l’attore e regista Matteo Cirillo, in gara con l’opera ’Pinocchio reborn’, ha addirittura fatto “doppietta” ricevendo anche il premio ’Creatività in corto’, grazie alla votazione del pubblico in sala. Sempre il cinema italiano protagonista nel ’Premio Ivano Marescotti’, riservato alla migliore interpretazione. A trionfare è stata la giovane attrice Cecilia Bertozzi protagonista del corto ’Amarena’. A ritirare il premio - assegnato dalla giuria formata da Lucia Vasini, Riccardo Marchesini, Emma Benini - è stata la regista del corto Sabrina Iannucci. La giuria composta dalle classi Quarta e Quinta H del liceo Artistico ’Nervi Severini di Ravenna’ - professori coordinatori Claudio Marcone e Nicola Caruso – hanno invece assegnato il premio ’Film school’ (riservato alle opere realizzati dalle scuole di cinema italiane e internazionali) al delicato corto ’Near the heart’ del giovanissimo e talentuoso cineasta francese Clément Joly-Gavache, giunto a Ravenna anche per partecipare al festival e ai laboratori tenuti dal circolo con le scuole.

La giuria - composta da Matteo Cavezzali, Tiziano Gamberini e Jamie O’Rourke – ha invece assegnato l’European Sogni Award al commovente cortometraggio di ’Room taken’ del regista irlandese TJ O’Grady – Peyton. La giuria dei corti internazionali ha poi assegnato il premio ’Sogni d’oro’. I giurati Albert Bucci, Nicolò Baraccani e Andrea Valmori hanno premiato l’opera palestinese ’Palestine Islands’ di Nour Ben Salem e Julien Menanteau.