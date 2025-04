Corti da Sogni, doppia proiezione. Attesa per The eggregores’ theory

Seconda giornata, oggi, del Festival Corti da Sogni, con doppia proiezione (18 e 20.30) al cinema Mariani, in via Ponte Marino, a Ravenna. Nel pomeriggio in programma The eggregores’ theory di Andrea Gatopoulos, primo corto realizzato con l’intelligenza artificiale e candidato, non senza polemiche, alla vittoria del David. Si tratta di un corto italiano realizzato grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale che racconta di un mondo distopico dove la libertà e i diritti sembrano essere messi in discussione.

Gli altri corti in selezione sono: La confessione di Nicola Sorcinelli, con la fine del mondo che incombe, due giovani amanti persi in un passato sospeso si ritrovano a mettere in discussione i loro sentimenti; Domenica Sera di Matteo Tortone, Alex è un ultras, la sua squadra ha appena perso una partita e lui torna verso casa con la testa vuota; Majoneze di Giulia Grandinetti: Elyria vive con la sua famiglia seguendo le rigide regole imposte dal padre, nascondendo la sua rabbia con l’obbedienza; La ragazza di Praga di Andrèe Lucini: Francesco ed Eloisa, attraverso vecchie foto, ricostruiscono la storia di Maša e Gianlorenzo, i loro nonni. Lei è esule a Praga, lui lavora per l’Ambasciata Italiana. Prends Chair di Armin Assadipour chiuderà questa prima parte.

La sera diventano protagonisti il Green Planet e i temi a vocazione ambientale. Evento speciale il corto Il pescatore, l’alieno, il mare di Elisabetta Zavoli, prodotto dalla National Geographic Society. Nel giugno 2023, la popolazione di granchi blu è esplosa nella laguna di Goro. Qui, Alessio Tagliati, pescatore e allevatore di vongole, affronta questa nuova sfida ambientale recuperando una tecnica di pesca tradizionale sostenibile.

Nel corso della serata saranno proiettati anche i corti: When The Wind Rises del taiwanese Hung Chen che racconta della lotta di una comunità di pescatori contro un’industria del luogo; la splendida animazione che ripercorre in pochi minuti l’evoluzione della vita sulla terra Life di Damien Mayoussier (Francia); l’iraniano Damji; il turco Ada di Mahmut Taş. In concorso: Cuando todo arde della regista argentina María Belén Poncio che ambienta la storia in un’Argentina in lotta contro gli incendi; L’età della pietra di Antonio Malfitano. Si ammireranno poi le spettacolari danze di Somber Tides di Chantal Caron (Canada); l’animazione di Drop di Claudio Quattrone (Italia) e infine il canadese Hatch di Alireza Kazemipour e Panta Mosleh sul viaggio di un rifugiato afghano.

Ingresso 5 euro.