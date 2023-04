Corti da Sogni entra nel vivo

Saranno assegnati questa sera i primi riconoscimenti della 24esima edizione del festival Corti da Sogni – Antonio Ricci; l’appuntamento è al Teatro Rasi. Dalle 9 (con ingresso gratuito) andranno in scena le migliori opere realizzate dalle scuole di cinema italiane e internazionali. Alle 20.30 (ingresso 4 euro) saranno invece in programma i cortometraggi in concorso per le altre sezioni. La fascia mattutina sarà dedicata alla categoria Film School, che verrà riproposta integralmente alle ore 17 di sabato 22 in un evento gratuito per la città. Tra i corti in concorso ’Il barbiere complottista’ di Valerio Ferrara che lo scorso anno a Cannes ha vinto il premio de La Cinef; ’Limits’ di Elisa Stefani, che riflette sui problemi di identità. Alle 20.30 sarà assegnato il premio Green Planet, sezione inaugurata l’anno scorso e che quest’anno ha visto una grandissima partecipazione da parte dei registi. Il premio è assegnato dalla giuria composta dalla classe seconda E - Istituto Montanari. Si partirà poi con i corti in concorso, a cominciare da ’Around the corner’, storia di un 12enne testimone di un atto di bullismo. Dagli Stati Uniti arriva ’Evergreen’ di Malin Barr, sul difficile processo di integrazione. Pluripremiato è ’Don vs Lightning’ di Big Red Button. Protagonista è il volto noto Peter Mullan, interprete per Kean Loach e Danny Boyle. Da citare ’LEI’ di Edo Tagliavini, dove Marta è attratta da Adele e per questo ne è spaventata. Chiude la serata ’When You Wish Upon a Star’ di Modaferri. Info: cinesogni.it