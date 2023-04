‘Corti da sogni’ Festival al via oggi al Mariani

Prende il via oggi la 24esima edizione del festival internazionale ’Corti da Sogni – Antonio Ricci’. L’appuntamento è al cinema Mariani in via Ponte Marino a Ravenna, con un doppio turno di proiezione, alle 18 e alle 21 (ingresso 4 euro). La prima serata di proiezione prevede la proiezione dei corti in concorso e delle opere inserite nella prestigiosa selezione della Fice (Federazione Italiana cinema d’essai). Ad aprire il festival sarà il cortometraggio vincitore del Nastro d’Argento dello scorso anno: ’Destinata coniugi Lo Giglio’ di Nicola Prosatore. Uno sconosciuto si presenta a casa Lo Giglio per raccogliere i soldi necessari a mantenere il figlio latitante da anni. È l’unico modo per essergli vicino, ma stavolta qualcosa non quadra. Prosatore, già vincitore del Festival Corti da Sogni con il thriller ’Il Serpente’, presenta un’altra grande opera che farà emozionare il pubblico. Le proiezioni proseguiranno con il western spagnolo, con magnifiche ambientazioni in un mondo dominato dalla natura e dalla neve, ’Sauerdogs’ di Guillermo de Oliveira. Si proseguirà con ’Tana libera tutti’ di Valerio Filardo, in concorso per la sezione del Made in Italy, che racconta di una rocambolesca fuga di un adolescente tra ignari turisti in coda per prendere un traghetto.

Si prosegue con la bellissima animazione di ’La pursé di Gabriel Nòbrega’, Lucas Renè, per poi proporre il secondo lavoro selezionato dalla Fice. Si tratta di ’Pilgrims’ dei registi iraniani Farnoosh Samadi e Ali Asgari. Due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e partire per Istanbul, intraprendendo da soli un viaggio alla ricerca della madre, della quale non hanno più notizie. Seguirà il kafkiano ’Robert Mutt’, in cui Fiorenzo Brancaccio con grande ironia e divertimento ci racconta le inquietudini di un giovane nell’Italia di oggi. Si proseguirà con la splendida commedia ’The unknown soldier’ di Alexis Loukakis. In una mirabile ricostruzione per scenografie, costumi e dettagli, i protagonisti di questo corto sono all’ultimo giorno della Grande Guerra e tornano sul fronte perché devono individuare chi sarà il milite ignoto. Ma non tutti andrà come previsto. La serata propone un’altra commedia, ’For Pete’s sake’ di Gerald B. Fillmore, in cui lo spettatore viene travolto dalla comicità dei due protagonisti. Le proiezioni proseguiranno con ’The party job’ di Raechelle Banno e ’Terra somnus: dreamland’ di Daniel Othon M. Gallardo. A chiudere la serata sarà l’ultimo dei corti selezionati dalla Fice: ’Maestrale’ di Nico Bonomolo, vincitore del David di Donatello 2022.

Le proiezioni proseguiranno al teatro Rasi dal 19 al 22 aprile con tantissimi appuntamenti alle 20,30. (ingresso 4 euro). Info: www.cinesogni.it