Corti da sogni, in gara c’è la star Noomi Rapace

Prosegue con grande successo di pubblico la 26esima edizione del festival Corti da Sogni Antonio Ricci. Quella di oggi sarà una giornata ricchissima di ospiti e corti al teatro Rasi di via di Roma. Per la quinta giornata di proiezioni, la kermesse propone diverse opere di grande richiamo a partire dal corto di apertura ‘Hearts of Stone’ del regista belga Tom van Avermaet e con la star cinematografica Noomi Rapace (trilogia Millenium - Uomini che odiano le donne, Prometheus, Alien Covenant). Il corto racconta una storia d’amore davvero singolare in cui si superano confini che sembravano invalicabili.

Segue il corto italiano del regista Gianluca Zonta (già vincitore di un’edizione del festival Corti da Sogni) dal titolo ‘L’Acquario’ che denuncia con ironia e originalità l’invadenza dell’intelligenza artificiale nelle scelte delle persone, anche in questioni di cuore. A seguire sarà proiettato un altro corto italiano: ‘Pinocchio Reborn’ di Matteo Cirillo (anche lui già vincitore di un premio a Corti da Sogni) in cui un Pinocchio moderno deve fare i conti con una società implacabile e spietata. Il corto è inserito nella cinquina delle opere in gara per la vittoria del Nastro d’Argento.

Il programma prevede poi la drammatica opera peruviana ‘Sara’ di Ariana Andrade Castro, presentata in oltre quaranta festival internazionali. Seguirà ‘Apnea’ di Fabio Patrassi (anche lui distintosi in una passata edizione del festival) con interprete il giovane Davide Calgaro che è in gara per aggiudicarsi il premio Ivano Marescotti per la migliore interpretazione. Calgaro (volto divenuto recentemente molto noto grazie alla riuscitissima interpretazione nella serie tv più vista dell’autunno Hanno ucciso l’uomo ragno, dove ha impersonato l’amico Cisco) interpreta un giovane che si prepara a dare una notizia molto importante. Si sta allenando da solo per trovare le parole giuste.

In programma ci sarà, poi, il corto del Regno Unito ‘Manmade’ di Plum Stupple-Harris che fa un meraviglioso affresco (che ricorda anche la serie ‘Adolescence’) di una coppia di fratelli inglesi e il loro rapporto col padre. Seguirà la premiazione della categoria Made in Italy e si chiuderà la serata con il divertente corto italiano Stori Trailer di Marco Felli.

Al mattino, sempre al teatro Rasi, dalle 9 è in programma un’interessantissima proiezione dei corti realizzati dalle scuole di cinema. In sala ci saranno gli studenti e studentesse delle scuole superiori e la giuria che è composta dalle classi quarta e quinta H del liceo artistico ‘Nervi-Severini’ di Ravenna, professori coordinatori Claudio Marcone e Nicola Caruso. L’evento è gratuito e aperto al pubblico per mostrare i lavori di giovanissimi registi emergenti.

Costo di ingresso 5 euro (ridotto a 3 euro per under 25 e over 65).