‘Corti da sogni’ internazionale

Il festival ‘Corti da Sogni – Antonio Ricci’ oggi si trasferisce al teatro Rasi in via di Roma a Ravenna. L’appuntamento è doppio. Alla mattina dalle 9 (con ingresso gratuito) sono protagonisti i corti della categoria Green Planet, che si distinguono per le tematiche di interesse ambientale. Alla sera dalle 20.30 (ingresso 4 euro) saranno invece in programma i cortometraggi in concorso per le altre sezioni.

Il primo corto delle proiezioni serali sarà ‘Snow in September’ (vincitore Leone d’oro al Festival di Venezia) della regista mongola di Lkhagvadulam Purev-Ochir che racconta la storia di due adolescenti. Davka vive nei cadenti edifici sovietici di Ulan Bator (capitale della Mongolia). Con Anuka, suo compagno di classe, parlano di manga e di sesso, prendendosi in giro. Quando Davka incontra una donna più grande, è costretto a cambiare le proprie idee sull’intimità e sui rapporti.

A seguire sarà proiettata la pluripremiata opera neozelandese ‘Rustling’ di Tom Furniss. In una famiglia di ladri di pecore, un ragazzo di 15 anni deve scontrarsi con la prepotenza del padre per aiutare il fratello minore a mantenere l’agnellino rimasto orfano nell’ultima razzìa. Il programma propone il corto di animazione ‘Sous les nénuphars Lonni’ di Jean Jacques e Aufauvre Olivier, con protagonista Claude Monet e l’opera spagnola, ad alta intensità emotiva, ‘Pisanka’ di Jorge Yúdice in cui sono protagoniste due donne che dopo molti anni si rivedono in un bar. Sono sedute in un tavolo appartato, ma in realtà non sono da sole. Qualcuno le sta ascoltando. Seguiranno: l’animazione francese di ‘Of pipings and rings’ di Clélia Sarotte - in cui un giovane innamorato lascia cadere la sua fede nuziale nel lavandino. Il suo unico modo per riaverla è tuffarsi nel labirinto di tubi con un idraulico disilluso. Sarà presente in sala la regista, in arrivo direttamente da Parigi; l’italiano ‘Hub’ di Francesco Barozzi; ‘Warsha’ di Dania Bdeir, premiata regista e scrittrice libano-canadese; il corto cinese ‘Lili Alone’ di Zou Jing in cui Lili, una giovane madre, vive con suo marito - un giocatore d’azzardo - in una zona remota del Sichuan. Concludono la serata il corto italiano ‘Me and You’ di Valentina De Amicis, con Anna Ferzetti e Filippo De Carli, e ‘Danavan’ di Jean-David Rodrigue, Franie-Éléonore Bernier.

Le proiezioni proseguiranno al teatro Rasi fino al 22 aprile. Ingresso a serata 4 euro. Info: www.cinesogni.it.