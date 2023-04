Cortometraggi da tutto il mondo a Ravenna

Sarà molto concentrata sui cortometraggi la ventiquattresima edizione del festival internazionale ‘Corti da Sogni – Antonio Ricci’ che si terrà dal 18 al 22 aprile, al cinema Mariani e al Teatro Rasi di Ravenna. "La sensazione è che il 2023 sia il primo vero anno post pandemia per il cinema – spiega Roberto Artioli del Circolo Sogni –, con un ritorno lento ma graduale a una ‘nuova’ normalità, con le scuole di cinema che hanno un ruolo sempre più importante".

Tra le soprese, da segnalare anzitutto "la proiezione del cortometraggio britannico ‘An Irish Goodbye’, vincitore dell’Oscar 2023 che, grazie all’accordo con Associak Distribuzione, sarà un’anteprima assoluta per l’Emilia Romagna. L’appuntamento è previsto in chiusura del festival sabato 22 aprile. Avremo poi ospite il mago degli effetti speciali Giuseppe Tagliavini, che tornerà dalla Nuova Zelanda dopo quattro anni, per spiegare i segreti e le ultime novità del suo mestiere. Fra l’altro, il visual effect artist della prestigiosa Weta FX, ha contribuito all’Oscar appena vinto per ‘Avatar 2. La via dell’acqua’. Sarà presente anche suo fratello, il regista Edo Tagliavini, con il nuovo lavoro ‘Lei’, che racconta la storia tra due ragazze e un’attrazione che non è sempre ‘traducibile’ e accettabile. Da non perdere anche la proiezione del vincitore del David di Donatello, decretato appena qualche giorno fa: ‘Le variabili dipendenti’ di Lorenzo Tardella che è in concorso nella sezione ‘Film School’".

Durante le cinque giornate è in programma il concorso a cui partecipano 58 opere, scelte fra oltre 800, provenienti da 22 Paesi diversi, fra cui oltre a Italia e Spagna, anche Iran, Australia, Giordania, Taiwan, Cile e Russia. Sostanzialmente invariata la formula del festival con le consuete categorie: ‘European Sogni Award’ per i lavori europei, ‘Sogni d’oro’ riservata ai corti internazionali, Premio Giuseppe Maestri per le opere di animazione, ‘Made in italy’ destinata ai cortometraggi italiani, ‘Mitici creativi’ pensata per i corti delle scuole, ‘Film School’ realizzati dalle scuole e università del cinema, ‘Creatività in corto’ premio del pubblico.

Confermata anche la sezione ‘Green Planet’, sperimentata per la prima volta l’anno scorso, con un premio per l’opera più meritevole sul tema ambientale e sul rapporto uomo e natura. I corti selezionati per questa sezione saranno proiettati il 21 luglio sotto le stelle dell’Arena del Sole di Lido di Classe nel corso del ‘Festival Naturae’, organizzato dall’associazione Solaris. Gli stessi corti hanno fatto parte di una selezione indirizzata alle scuole che decreteranno un premio tutto loro per l’opera a più alta sensibilità ambientale. "Mai come quest’anno il festival è concentrato sui cortometraggi – aggiunge Matteo Papi del Circolo Sogni –. Avremo due proiezioni ogni giorni, per quasi 25 ore totali durante la manifestazione. Per la prima volta inoltre, per l’apertura di martedì 18 aprile, avremo una doppia proiezione: oltre a quella consueta delle 21, anche una alle 18 per soddisfare una parte di pubblico che ce lo ha richiesto. Ritornare in sala al Mariani è un bel valore aggiunto, il luogo ideale se si considera che ormai i corti hanno sempre più dignità cinematografica". Il festival è organizzato con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e in collaborazione con la Iucc e la società Cinemaincentro e l’associazione Solaris.

Roberta Bezzi