Cortometraggio sulla fibromialgia

Alle 14.30 di oggi, presso la sala ’Vanna Vanni’ del Cmp, è in programma la proiezione del cortometraggio ‘L’armatura invisibile’, sulla fibromialgia (una malattia cronica che si caratterizza per dolori muscolari diffusi). L’evento è organizzato da CittadinanzAttiva e dal Comitato Fibromialgici Uniti con il coinvolgimento del dottor Massimo Innamorato, direttore di Terapia Antalgica Romagna, ed altri medici del territorio, che operano in diverse specialistiche di interesse per la patologia trattata.

L’incontro ha scopi informativi, verso cittadini sensibili al tema e possibili portatori di questa patologia, divulgativi e di sensibilizzazione verso questa tematica ancora in fase di sviluppo conoscitivo che affligge una fetta significativa della popolazione.