Corvostudio, i re dei videgiochi

Corvostudio è uno studio indipendente di sviluppo videogiochi fondato a Faenza da Marco Amadei, inizialmente come sviluppatore ‘solitario’ e poi cresciuto fino all’attuale dimensione come team di 8 persone. La possibilità di creare un’impresa arriva nel 2017, quando Marco, appena terminati gli studi superiori, pubblica su Steam – il negozio online di videogiochi più importante a livello mondiale – un progetto sviluppato per passione nel tempo libero, ovvero ‘Easy Red’, uno ‘sparatutto’ ispirato ai classici titoli anni 2000, ma con funzionalità e meccaniche uniche ed innovative.

Il successo è arrivato in fretta: "Non avevo aspettative – ha spiegato Marco Amadei – e non avrei mai creduto che il videogioco avrebbe effettivamente venduto delle copie, ed invece, da lì a pochi giorni, dovetti aprire una partita iva per poter iniziare ricevere le royalties sulle vendite da Steam". Questa spinta economica convince Marco a continuare a lavorare a nuovi progetti, mentre, nel frattempo, comincia gli studi universitari. La sua conoscenza nel campo della programmazione e della grafica derivano, oltre che dagli studi, anche dalla passione, ovvero da materiali e guide disponibili online, e questo gli permette di creare progetti a basso budget in modo autonomo. Negli anni, le entrate sempre maggiori gli permettono di formare un team di personalità a cui delegare vari aspetti della creazione dei giochi. Si tratta di altri appassionati di videogames, conosciuti online e con grandi abilità tecniche nel campo.

Ad oggi, mentre Marco Amadei si occupa della programmazione, della gestione dei progetti, della pubblicazione e della comunicazione, Robert, Kevin, Raihan e Marco-Orazio si occupano della creazione dei modelli 3D; Tyler si occupa del ‘level design’: Jan delle animazioni e Potjanee del design dei suoni. Trattandosi di un team sparso nel mondo, lo sviluppo è completamente gestito in remoto. Vari sono i progetti che la squadra ha realizzato, ma, ad oggi, il team è concentrato su ‘Easy Red 2’, sequel più moderno ed ampio della prima versione del 2017. Similmente al primo capitolo, ’Easy Red 2’ tenta di ricostruire nel modo più storicamente accurato possibile varie battaglie della Seconda Guerra Mondiale, cercando di distinguersi dai competitor nell’aspetto della accuratezza storica. Il videogame include varie missioni, ambientate nelle battaglie più famose, come la Normandia e Stalingrado, ma anche battaglie in Italia, come lo sbarco ad Anzio e la presa di Montecassino. Il videogame, già pubblicato, è in continuo sviluppo per portare nuovi contenuti e migliorie, al fine di attirare ulteriori giocatori. Come è possibile immaginare, il gioco è indirizzato agli amanti degli ‘sparatutto tattici’, simulativi e storici, e ad oggi conta oltre 400mila copie vendute in tutto il mondo, su Steam, Xbox e Nintendo Switch.

Al momento il team continua a migliorare il progetto, ed è in sviluppo una campagna che ricoprirà gli eventi della seconda guerra Sino-Giapponese del 1937. È in oltre in arrivo nelle prossime settimane la versione del gioco per PlayStation: "Di tanto in tanto – ha spiegato Marco Amadei – partecipiamo a fiere di videogiochi, che sono un ottimo modo per incontrare i nostri giocatori, mostrare il gioco a chi ancora non lo conoscesse, ma soprattutto per radunare il nostro team in una sola location e passare un po’ di tempo assieme dal vivo. Per quest’anno stiamo valutando la Gamescom a Colonia, importante fiera europea del settore".