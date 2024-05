Cosa c’è dietro la bistecca che finisce nel piatto. Lo racconta il doc ’Food for profit’, oggi alle 21

Per il ciclo ’Cult Days’ arriva al cinema Mariani, in via Ponte Marino a Ravenna, uno dei film più discussi della stagione: “Food for profit” firmato dalla coppia di registi Pablo D’Ambrosi e Giulia Innocenzi. La proiezione di oggi sarà alle 21; è previsto un video collegamento con D’Ambrosi, che racconterà come è nato e come si è sviluppato il film che svela un drammatico “dietro le quinte” degli allevamenti intensivi in Italia, Germania e Spagna. Il film sarà inoltre introdotto dalla scienziata ambientale Vanessa Spadavecchia. La proiezione di Food for profit sarà preceduta alle 18.30, sempre al Mariani, dalla visione di Challenger (nella versione originale con sottotitoli) di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. I protagonisti del film sono Art e Patrick. Sono amici da quando avevano 12 anni, ed entrambi giocano a tennis sognando una carriera da professionisti. Ma quando in campo scende Tashi, la giocatrice più brillante della sua generazione, la loro amicizia viene messa alla prova dalla competizione per le sue attenzioni. Info e prenotazioni su www.cinemaincentro.com. Oppure 0544/37148 (negli orari di apertura della sala).