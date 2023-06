"Cosa fa il Comune con le donazioni?"

"Come intende il Comune spendere i soldi raccolti con donazioni private?". Lo chiede con un’interrogazione il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Stefano Bertozzi: "Da quanto dichiarato dal Sindaco a inizio giugno la cifra aveva raggiunto i 500mila euro, a quanto siamo arrivati oggi?". Bertozzi precisa che lo scopo della richiesta non è inquisitorio " ma mirato a fissare degli obiettivi. Se non viene dichiarato come si intende utilizzare quel denaro, fissando la specifica area di intervento, si rischia di auto-limitare la raccolta, di insinuare dubbi sull’efficacia di quelle donazioni, e non si danno risposte". Nell’interrogazione Bertozzi chiede se sono state previste forme di trasparenza ’n tempo reale’ del livello raggiunto dalle donazioni? Anche on line? Se no, perché? È stato fissato un obiettivo da realizzare con il denaro raccolto? Se no, perché?".