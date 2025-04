Cosa ne sarà di Traversara? La gente aspetta

A Traversara ce la stanno mettendo tutta per rialzarsi e trovare un po’ di soldi per sistemare i danni delle alluvioni. La festa di primavera è stata un grande successo, tanta gente è andata a mangiare le costine di maiale anche per poter contribuire alla raccolta fondi che arrivano anche da tante altre manifestazioni della Romagna, tutti mandano quello che possono ma il disastro è stato davvero grande.

Io non c’ero ancora stato in mezzo alla fascia rossa con le case che non ci sono piu, il mio amico Jhonny che viene da Cento ad aiutare il fratello sfollato a rifare la casa dove abitavano mi ha fatto vedere una strada che prima non esisteva, c’erano le case e adesso delle macerie, ci sono dei cumuli di terra-fango che quando arriverà il caldo faranno anche cattivo odore e anche delle grandi pozze d’acqua.

Peccato perchè se Bagnacavallo aveva una frazione veramente viva ed attiva era propria Traversara, il bar di Dante era sempre pieno, centro di tante iniziative e di sport e anche lui portato via con l’elicottero durante il disastro adesso sta cercando di ripartire, gli hanno regalato una nuova tv e piano piano la gente torna, ma cosa sarà di Traversara? Chi vorrà comprare o vendere case in quella situazione, che ne sarà di questa frazione non si sa e soprattutto non si sa se arriveranno soldi grossi dallo Stato o dalla Regione.

Franco Randi