Cosa non funziona in centro: "Troppe auto e autobus inquinanti"

Le firme, che a novembre quando è stata avviata la petizione, erano una ventina, sono diventate un centinaio e la richiesta di una maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione alle loro richieste è ancora più forte. Tra i promotori della petizione che chiede di riqualificare l’area di via di Roma e, più in generale, di tutto il centro storico, in particolare attorno ai monumenti, c’è Mauro Masotti di Tracce Migranti che sottolinea, in particolare, la mole eccessiva di traffico, soprattutto quello pesante, su via di Roma. "Vogliamo ripristinare e proseguire la raccolta firme avviata a novembre - ha spiegato - perché il centro ha bisogno di un ripensamento. Il traffico è eccessivo, soprattutto quello degli autobus". La petizione, che raccoglie le firme di diversi imprenditori del centro, da Raffaele Calisesi del Galletti Abbiosi a Rita Mazzillo della Cà de Vin, chiede la sostituzione dei bus attuali con modelli di dimensioni più piccole ed elettrici. "Il Comune aveva detto che ne sarebbero arrivati alla fine del 2023, ma non li abbiamo visti", ha sottolineato Masotti. Ma si chiede anche la presenza di parcheggi scambiatori dove poter lasciare l’auto prima di arrivare in centro.

Sulla stessa lunghezza d’onda di Mauro Masotti, Valter Costa, di Tiratura in via di Roma. "Quando passano gli autobus - ha osservato - lungo la parte dove si trova la mia attività, quella un po’ più ‘abbandonata’ di via di Roma, trema la terra sotto i piedi e di sicuro questo non fa bene ai monumenti. Quando si vive all’estero per tanto tempo e si torna a vivere nella propria città, ci si rende conto di tante cose. Bisognerebbe disincentivare la presenza delle auto in centro il più possibile, come accade in molte altre città europee, per questo ci dovrebbero essere parcheggi scambiatori con navette per arrivare in centro". Tra le altre criticità emerse quella di un trasporto pubblico poco efficiente e di conseguenza poco utilizzato, la mancanza di panchine soprattutto in centro, "sono state tolte tutte col risultato di trasformare Ravenna in una città inospitale, dove ci si può sedere solo negli esercizi pubblici", la situazione critica nel Giardini Speyer, che dovrebbero "essere vissuti molto di più e non desertificati come è accaduto con il trasferimento degli uffici comunali per lasciare il posto a uno studentato".

E poi il consumo di suolo pubblico, la realizzazione di centri commerciali che ha fatto sparire i piccoli negozi. Masotti ha parlato anche di via Mazzini e del Borgo San Rocco: "A causa del traffico ha subito in tempi molto rapidi una trasformazione in negativo". Per questi motivi i firmatari della petizione, oltre a chiedere un incontro "con l’Amministrazione comunale, con la Giunta perché i problemi sono tanti e diversi e non possiamo confrontarci con un solo assessore", invitano i cittadini a firmare anche on line scrivendo a letteraperta.centrostorico.ra@gmail.com.