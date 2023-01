‘Cosa nostra spiegata ai bambini’ Ottavia Piccolo al teatro Goldoni

Alle 21.30 il teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà lo spettacolo “Cosa Nostra spiegata ai bambini”, con protagonista Ottavia Piccolo accompagnata dalle musiche di Enrico Fink, eseguite dal vivo dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Lo spettacolo è una co-produzione Officine della Cultura – Argot Produzioni – Teatro Carcano, con testo di Stefano Massini per la regia di Sandra Mangini. Sarà preceduto alle 16 da una tavola rotonda con l’attrice presso la Sala di Palazzo Vecchio. Organizza Anpi Bagnacavallo

A Palermo, il 19 aprile 1983, per la prima volta nella storia della città, una donna, Elda Pucci, la dottoressa, è eletta sindaco, ma un anno dopo è sfiduciata. A distanza di ancora un anno, il 20 aprile del 1985, la casa di Piana degli Albanesi di Elda Pucci salta in aria spinta da due cariche di esplosivo.

Il titolo della piéce, che non è uno spettacolo per i piccoli, è una citazione della stessa Pucci secondo la quale se riuscissimo a spiegare ai grandi Cosa Nostra come si fa con i bambini tutto sarebbe diverso. La tavola rotonda “Dialogando con Ottavia Piccolo”, alle 16 presso la sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà, prevede un’intervista a cura di Carlo Giannelli Garavini, responsabile di Libera Ravenna. Ci saranno i saluti della sindaca Eleonora Proni e dei rappresentanti della Consulta dei ragazzi e sono previsti intermezzi di lettura e musiche con Tania Eviani e Luca Taddia. Parteciperanno gli alunni della scuola secondaria di Bagnacavallo. Gli eventi sono promossi da Anpi Bagnacavallo. Contributo per lo spettacolo: 15 euro. La tavola rotonda è a ingresso libero. Info e prenotazioni: 389-0003321 (dalle 18.30 alle 20), mail: [email protected]