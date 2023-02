Cosa racconta l’Archivio di Stato? Che c’è tanto da scoprire

Sono a conoscenza dell’esistenza dell’Archivio di stato ma in pochi sanno quali sono i suoi obiettivi e i compiti specifici. Oggi parleremo di ciò che abbiamo scoperto assieme alla classe 3°A dell’Istituto comprensivo “Manara Valgimigli” di Mezzano, durante la visita all’archivio di Stato della nostra provincia.

La lunghezza dei documenti di questo archivio, se posizionati uno dietro all’altro, supererebbe i 10 km, 10 km di scoperte in gran parte ancora da svelare. A dircelo è il dott. Fabio Lelli che, tra tutte le sue competenze, si occupa anche di condividere il patrimonio dell’archivio con gli studenti della provincia.

Durante la nostra visita, per esempio, Lelli ci ha illustrato gli obiettivi di questo ente pubblico, ovvero la conservazione di documenti e archivi di attività come ospedali, tribunali, scuole, ecc; la loro valorizzazione tramite esposizioni o mostre e la loro consultazione in sale apposite per chi ne faccia richiesta.Questi documenti potevano essere doni di famiglie importanti oppure derivare, per esempio, da corporazioni religiose o da notai, ovvero coloro che garantivano accordi ed erano tra i pochi capaci di leggere e scrivere.

Abbiamo scoperto che un documento diventa “storico” dopo 30 anni dalla fine del suo ultimo utilizzo, quindi sappiate che anche le vostre foto, appunti, ecc. potrebbero rientrare prima o poi nella storia.

Abbiamo potuto consultare i registri di alcune scuole e scoprire che, ancora nella seconda metà del XX secolo, c’erano materie di studio diverse per ragazzi e ragazze. Abbiamo anche fatto un viaggio nella geografia di Ravenna attraverso carte antichissime che la rappresentavano come una piccola Venezia. Per farci capire la natura dei documenti “storici” e il loro valore ce ne ha mostrato di molto antichi come una pergamena risalente al 964 d.C.

In conclusione, alcuni di noi sono entrati pensando che si sarebbero annoiati, ma quando abbiamo scoperto come la storia possa essere letta attraverso le fonti primarie, siamo rimasti colpiti. Ci ha, inoltre, molto emozionato poter vedere, con i nostri occhi, scritti ultramillenari, per cui ci auguriamo che anche voi possiate fare questa esperienza, coinvolgente e totalmente gratuita.

L’offerta riservata alle scuole è molto ricca, come si legge sul sito https:asravenna.beniculturali.itdidattica.

Giacomo Buscherini

e Mattia Sprocati

Classe 3^A

Scuola media ’Valgimigli’

di Mezzano

Professoressa Laura Picci