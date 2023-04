Cosa si diceva della carne degli ovini

Pur nella penuria di carne che affliggeva i contadini del passato, la carne bovina era poco considerata come rivela l’indagine dell’Amministrazione napoleonica del 1811: "Buona parte di questa gente disprezza la carne bovina come malsana e produttrice di dolori. Al contrario lodano molto i castrati e le pecore, le cui carni affermano esser ottime per gli ammalati". Un proverbio ricorda la carne di agnellone castrato, in particolare del collo, come ottima, insieme all’ala del cappone: "Còl d’ castrôn, ed éla d’ gapôn". Due i modi di dire nel vocabolario romagnolo-italiano del faentino Antonio Morri (1840): "Chi si parte dal castrone, si parte dalla ragione" e "Se volasse il castrone sarebbe miglior del cappone".