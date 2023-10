"Cosa si può esporre oltre ai bidoncini"

Per le zone nelle quali si effettua il porta a porta Hera infine ricorda che "i contenitori devono essere esposti la sera precedente o entro le 4 del giorno dopo così da non intralciare l’accesso ai marciapiedi e le raccolte si possono protrarre fino al pomeriggio inoltrato. Le utenze domestiche inoltre possono esporre assieme ai bidoncini, purché correttamente separati, anche due sacchi della plastica. E, oltre ai normali bidoncini, si può esporre anche carta e cartone, purché schiacciati e ben impilati, oppure due sacchi trasparenti. Per quanto riguarda gli sfalci, oltre al contenitore dell’organico, è poi possibile affiancare anche fino a quattro sacchi di sfalci".