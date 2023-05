Cosa significa "Fare le cose alla carlona"

Nel dialetto esistono molti modi di dire col significato di fare le cose in maniera approssimativa, come spolverare un mobile in modo superficiale o fare una riparazione in modo sommario. Cominciando con "Dêi un sët par òt" (Dargli un sette per otto), oppure "Un cvël fat a la basta mö" (Qualcosa fatto come viene) ed anche "A la bója de gêval" (Alla boia del diavolo". Il detto più diffuso è: "Fêr un cvêl a la carlona" (Fare qualcosa alla carlona). Il modo di dire risale ai poemi cavallereschi nei quali Carlo Magno, imperatore del Sacro Romano Impero, veniva chiamato Carlone e ritratto come un uomo goffo e imbranato che amava indossare abiti non pregiati, inadatti al suo rango, evidenziando superficialità e trascuratezza.