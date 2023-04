Cosa significava avere il male dello scimmiotto

Pappine e omogeneizzati hanno fatto sparire "e’ mêl de simiòt", il male del scimmiotto, che colpiva i bambini allo svezzamento. Un tempo si cercava di sopperire al latte materno con pancotto o con i bocconi masticati dalla mamma. L’alimentazione insufficiente o non appropriata provocava il deperimento del bambino, la pelle si raggrinziva e il volto si copriva di peluria, da qui il nome di "mêl de simiòt". Spesso non s’incolpava il cibo, ma un maleficio che andava eliminato da una guaritrice specializzata. La quale metteva il piccolo sulla pala da infornare il pane e per tre volte di seguito lo introduceva nel forno appena tiepido recitando: "Infóran e sfóran, e’ simiòt mëj pió l’artóran" (Inforna e sforna, il scimmiotto mai più ritorna).