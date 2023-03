Cosa significava essere un uomo "di pancotto"

Di un buono a nulla si diceva: "L’è un om d’pacòt" (È un uomo di pancotto) e anche "U n’ j à dé gnânca int e’ pacòt" (Non è stato capace di dar dentro nemmeno al pancotto). È infatti qualcosa facile da mescolare, trattandosi di una pappa di pane bollito, data un tempo a bambini e a vecchi senza denti. Si prendevano tozzi di pane avanzati – ¬i ‘trócval’ – si mettevano a bagno nell’acqua riducendoli in una poltiglia che, con l’aggiunta di altra acqua, si faceva bollire in un recipiente di terracotta con aglio e un po’ di sale. Si toglieva appena alzato il bollore e si condiva con olio e parmigiano. Restava una minestra da poco, tanto che di uno che aveva poco giudizio si diceva: "L’à la tësta pina d’ pacòt" (Ha la testa piena di pancotto).