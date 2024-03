"Così abbiamo adottato un gatto. Aiutarlo ci fa stare bene"

Leonardo Pagani, uno studente della scuola secondaria di primo grado ‘Gherardi di Lugo, ha da poco adottato assieme al compagno Rayan Berechou un amico a quattro zampe.

Un giorno Leonardo era uscito di casa per andare a scuola, quando a un tratto ha incontrato un gatto che sembrava trascurato, con il pelo rasato sul collo e una piccola macchia di sangue sulla schiena.

"Mi sono subito avvicinato e ho provato ad accarezzarlo – racconta Leonardo –. Lui non è scappato, anzi mi ha subito fatto le fusa! Miagolava forte e io ho avuto la sensazione che avesse fame e voglia di coccole". Leonardo è poi andato in classe e ne ha parlato con il suo compagno, Rayan, e insieme hanno deciso di prendersene cura.

Da quel giorno, prima di andare a lezione, comprano del cibo per gatti in un negozio vicino alla scuola, prendendosene cura. "Questo mi fa stare bene – confessa Leonardo –, non mi piace vedere animali trascurati dai propri padroni, mi sembra il minimo aiutarli. Inoltre ricevo affetto e amore in cambio, questo lo rende più piacevole" conclude Leonardo.

La storia di Rayan e Leonardo ci insegna come l’amore verso i nostri amici a quattro zampe

faccia bene non solo a loro ma anche a noi: che ci sia da esempio!

Tommaso Calderoni, Luca Dalla Valle, Carlotta Cioni e Leonardo Pagani, classi 2^ B e D

Scuola media ‘Gherardi’

di Lugo

Prof.sse Rachele Surace

e Barbara Tampieri