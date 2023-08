"Così allestiamo i veicoli e li rendiamo speciali"

Ambulanze, “pantere” della polizia o pulmini per il trasporto disabili. Ma anche sistemi di sollevamento tanto che, se si prende un taxi a Taiwan o a Tokyo, è probabile che il sistema d’aiuto per disabili sia made in Romagna. E nel portafoglio clienti c’è un buon numero di protagonisti mondiali dell’auto, da Stellantis a Volkswagen, da Ford a Toyota. Focaccia group di Cervia, leader nell’allestimento di veicoli speciali, nei giorni scorsi ha perfezionato l’acquisizione della Nct, Nuova carrozzeria torinese di Chivasso e aggiunge quindi un nuovo capitolo al suo percorso di crescita e consolidamento acquisendo l’ex fabbrica Lancia e Abarth. "La nostra ambizione – spiega Riccardo Focaccia, presidente del Gruppo – è di divenire un punto di riferimento del mercato in cui operiamo da quando mio padre Licio trasferì a Cervia negli anni ’60 l’attività fondata a Imola, nel 1954, da mio nonno, ex dipendente della Caproni". L’acquisizione dello stabilimento Nct, fondato nel 1962 come principale polo produttivo della Lancia, si inserisce nel piano strategico di crescita avviato da Focaccia nel 2022 con l’acquisizione della Mobitecno di Rivoli (Torino) e il conseguente ingresso nel settore delle ambulanze e dei veicoli sanitari. La nuova unità produttiva di Nct si estende su una superficie di 20.000 mq e si affiancherà allo stabilimento Focaccia Group di Cervia che impiega circa 200 dipendenti. "L’acquisizione della Nct è un altro dei passi che stiamo percorrendo lungo la strada della sfida continua al miglioramento – precisa Focaccia – che è nel nostro Dna. Dal 1954 non deviamo dai nostri obiettivi e questo ci ha permesso di crescere puntando sull’innovazione, intesa come capacità di guardare alle cose sempre in modo alternativo. Il risultato acquisito è già superato nel momento in cui si concretizza. L’insegnamento lasciato da mio padre è che non c’è mai la fine. Raggiunto un obiettivo già si deve pensare al prossimo".

In questi anni l’azienda ha investito molto in ricerca e sviluppo creando un centro all’interno dell’azienda nel quale lavorano 30 persone per la progettazione perché "essere bravi artigiani non basta più e il vero segreto è innovare – sottolinea Focaccia – e abbiamo iniziato con i mezzi per la Polizia locale, i Carabinieri, la Finanza e i veicoli d’emergenza affiancando le case automobilistiche e partecipando agli appalti ministeriali. Ora produciamo ogni anno circa 4.000 allestimenti, distribuiti nel mondo". Ma l’obiettivo dell’azienda è arrivare a 8mila allestimenti con conseguenze importanti sul fatturato: nel 2023 si raggiungeranno i 45 milioni (erano 16 nel 2018) per arrivare a 100 milioni entro il 2028 con una redditività percentualmente immutata. E la strada per arrivarci è sempre quella: trasformare idee in prodotti ed è l’esigenza specifica del cliente a dettare una risposta "su misura", in grado di offrire un servizio garantito, nel tempo, dall’affidabilità di un progetto in cui convivono estetica e funzionalità. "Oltre che investire tutto in azienda – spiega Focaccia – invece di comprare appartamenti sul lungomare di Cervia". Adesso è allo studio una nuova ambulanza che uscirà come prototipo a settembre e sfrutterà a pieno, tra l’altro, un sistema di disinfezione a perossido di idrogeno che la Focaccia ha già venduto a una delle basi Nato italiane.

Giorgio Costa