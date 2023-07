"Così cerco di salvare i pomodori" In dubbio la raccolta autunnale

A Conselice, nel comune diventato famoso in tutta Italia per le acque che hanno ristagnato per oltre dieci giorni dopo l’alluvione del 16 maggio, Mario Ricci Maccarini ha messo in campo tutte le forze possibili per salvare la coltura cui è più affezionato, e cioè il pomodoro, che nel 2021 gli valse il premio ‘Pomodorino d’oro’ della Mutti. I suoi 500 ettari di campi sono rimasti sott’acqua per quasi due settimane: a proprie spese, ha reso i terreni aziendali di nuovo fertili, per poi procedere di corsa con il trapianto del pomodoro cosiddetto tardivo. Ora restano le incognite sulla resa e i tanti timori legati al clima, "perché – spiega Ricci Maccarini, vice presidente di Confagricoltura Ravenna – la strada è ancora lunga, da qui alla raccolta in autunno. Non so se e come porterò a termine la coltura". Per il momento si dedica alle nuove piantine messe a dimora, confidando nella concimazione mirata. Seguirà sempre la stessa strategia: tempestività nell’adottare le giuste tecniche agronomiche, per evitare ristagni idrici e permettere alla pianta di sviluppare al meglio l’apparato radicale, infine l’ausilio di macchine di raccolta 4.0 le quali, se ben tarate, consentono la selezione del frutto a maturazione completa, e l’eliminazione di corpi estranei. "So già che la fertirrigazione mi costerà il 30% in più rispetto all’anno passato", precisa l’imprenditore. Ricci Maccarini nel frattempo conta i danni dell’ondata di acqua e fango (intorno alle centinaia di migliaia di euro), e guarda alle colture salvate, tra cui parte delle piante da seme e del pomodoro trapiantato in aprile. Anche la vigna di Trebbiano Romagnolo sembra uscita indenne: "Lì – sottolinea – sono riuscito a intervenire in tempo facendo i trattamenti necessari".

Negativo, invece, il bilancio della trebbiatura, dato che "oltre alla perdita completa della produzione nei campi alluvionati, la resa è stata bassissima un po’ ovunque, sia per il tenero che per il duro, intorno ai 55 e ai 50 quintali per ettaro". Nei frutteti non sta andando meglio: "pesche, susine, albicocche, kiwi, ciò che non è stato distrutto dall’alluvione – prosegue – lo ha rovinato un mese prima il gelo". Questo è anche il tempo delle riflessioni circa il prossimo piano colturale. "Ridurrò certamente la superficie frutticola – entra nel dettaglio l’imprenditore – in particolare il pescheto. Coltiverò più pomodoro e frumento, applicando una rotazione analoga a quella che consiglia l’Unione europea".