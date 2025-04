"Così conciliamo lo sport, parte fondamentale della nostra vita, con lo studio"

Lo sport è una componente fondamentale nella vita di molti di noi. Che si tratti di una partita di calcio tra amici o di un allenamento in vista di una gara, l’attività sportiva regala emozioni, insegna valori e mantiene in forma. Ma come possiamo coordinarla con lo studio? La scuola richiede impegno e tempo, proprio come lo sport. Riuscire a trovare un equilibrio può sembrare difficile, ma è possibile, come emerge dalle risposte di alcuni studenti-atleti che fanno cinque allenamenti settimanali di 2/3 ore.

Come riesci a gestire allenamenti e studio, soprattutto nei periodi di gare o verifiche importanti?

Lorenzo, 20 anni, pallavolista: "Di solito, ho sempre cercato di portarmi avanti con i compiti evitando di sovraccaricarmi; preferisco dedicarmi allo studio prima di allenamenti o partite, piuttosto che dopo".

Quali consigli daresti ai compagni che praticano sport a un certo livello per non sentirsi sopraffatti?

Nicholas, 14 anni, karateka: "L’importante è creare una pianificazione settimanale che tenga conto di tutti gli impegni, sia dentro che fuori dallo sport; una routine che preveda allenamenti, studio e anche tempo libero, senza sentirsi in colpa se, magari, qualcosa andrà cambiato".

A volte ti senti sotto pressione per dover andare bene sia nello sport che a scuola?

Samuele, 14 anni, calciatore: "Mi capita spesso… Sia nel calcio che nella scuola ho costantemente paura di non rispettare le aspettative, sia personali che altrui. Queste situazioni le gestisco concentrandomi su quello che sto facendo adesso, senza pensare ai giudizi che potrò ricevere dopo".

Quali benefici trai dalla tua vita divisa tra scuola e sport?

Alessia, 13 anni, pallavolista: "Dopo una giornata impegnativa a scuola, puoi andare ad allenamento sfogando parte dello stress accumulato".

Concludendo, bisogna ricordarsi che sia la scuola che lo sport sono importanti e richiedono organizzazione; del resto, pur essendo giusto avere il sogno di sfondare nello sport, non è così scontato riuscirci, ed è lo studio che può garantire un’alternativa alla carriera sportiva.

Diego Cevolani, Desiré De Lorenzi, Samuele Sanvido, Alessia Tomassini, classe 3^ C della scuola media di San Pietro in Vincoli