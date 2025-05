"Così decoloriamo jeans e maglie"

De-Color, tintoria professionale di Lugo, festeggia i 40 anni di attività. Nata dall’idea di Lucio Tazzari, oggi, nell’azienda di via Fuschina, lavora anche il figlio Angelo. "L’attività – ha spiegato Angelo Tazzari – ha origine nel 1985 come decolorazione di jeans. L’evoluzione ha portato a sviluppare la cosiddetta tintura tie-dye, molto richiesta fino agli anni 2000. In sintesi, De-Color effettua tinteggi conto terzi, ad esempio per maglifici o grandi brand. La maglia ci arriva ‘bianca’, e noi la coloriamo attraverso trattamenti professionali".

Nel corso degli anni, De-Color è arrivata ad avere anche 12 dipendenti, dovendo gestire un quantitativo di ordini importante: "Il grande cambiamento è avvenuto negli ultimi 10 anni. In questo periodo sono calate le quantità, ma sono aumentate la qualità e l’artigianalità del prodotto. Ora facciamo trattamenti sul singolo capo. Le colorazioni vengono effettuate a mano con l’aerografo, sfruttando combinazioni di più tecniche. La connotazione del nostro lavoro è diventata più ‘artistica’, andando incontro alle richieste del cliente. In questa seconda fase della nostra storia, abbiamo lavorato per brand del calibro di Dior e Celine, mentre in precedenza avevamo collaborato con Benetton".

De-Color tratta e lavora tessuti, in particolare lana, cachemire e cotone, ma anche pelle: "Quali capi gestiamo? Dipende molto dalle esigenze del cliente e da cosa vogliono confezionare. Se la modellistica del capo lo permette, cerchiamo di riprodurre lo stesso trattamento su più tipologie di capi, fra cui maglie, maglioni, cardigan, giubbotti, pantaloni. Una volta individuato il tipo di tessuto su cui si va ad operare, la decisione spetta al cliente".

Lucio e Angelo Tazzari conducono ora autonomamente l’azienda, proponendo un lavoro artistico. Nel 2000 De-Color, che aveva iniziato nel garage di casa, si è trasferita nel capannone di via Fuschina, a Lugo, dove trova spazio un ampio laboratorio da mille metri quadrati: "Siamo una tintoria che cura tutto in casa, dal colore alla tintura, fino al processo di asciugatura e di riconsegna del capo al cliente". Angelo Tazzari ha poi aggiunto altri dettagli: "Nel laboratorio trovano spazio le lavacentrifughe dove, in base al programma scelto e alle lavorazioni di tintura o lavaggio, anche tie-dye, vengono inseriti i prodotti. Altre lavorazioni vengono effettuate totalmente a mano, con un aerografo o con delle spugne. La nostra struttura è in grado di soddisfare ogni esigenza ‘numerica’, ovvero gestire da 20 a mille capi al giorno".

Da qualche mese, Angelo Tazzari sta lavorando ad At Space, ovvero un progetto parallelo, che ha come incipit ‘l’arte che trasforma gli spazi’: "L’idea è quella di sfruttare le conoscenze, l’esperienza, le tecniche e i tipi di trattamento utilizzati da De-Color in tutti questi anni, da riprodurre su tela. Una volta montate su cornici di varie dimensioni, che vanno da 60x40 a 1 metro per 2, questi pezzi unici potranno poi essere appesi al muro come fossero dei quadri. La mia proposta, che si rivolge ai privati, si colloca fra l’arredamento e l’artistico. La definizione esatta spetta tuttavia al cliente. Il tema delle rappresentazioni è strettamente legato ai colori e alle sfumature che vengono a crearsi attraverso i processi di realizzazione della tela".

Il progetto At Space è in corso di sviluppo ed è apprezzabile sul web, in particolare nella pagina di Instagram aperta di recente.