Così è ripartito il mondo cooperativo

Alle 10, al teatro Goldoni di Bagnacavallo, il mondo di Legacoop incontra il territorio e le istituzioni, per aprire il dibattito sulla ricostruzione e rendere omaggio a coloro che più si sono impegnati per reagire alla catastrofe. L’incontro sarà aperto dalla sindaca Eleonora Proni. Seguirà l’intervento del presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, che illustrerà le iniziative messe in campo dal movimento cooperativo per sostenere le imprese colpite dall’alluvione. L’iniziativa continuerà con le testimonianze dal vivo, introdotte da brevi video raffiguranti le condizioni in cui le cooperative hanno operato in quei giorni. Prenderanno la parola il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Daniele Montroni, il Direttore della CAB Massari Giampietro Sabbatani (in rappresentanza delle sette Cooperative Agricole Braccianti di Ravenna), il presidente di Zerocento Stefano Damiani, il presidente di Deco Industrie Antonio Campri, la presidente di Formula Servizi Antonella Conti. Il programma continuerà con il discorso del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la consegna dei riconoscimenti della cooperazione di Legacoop ai rappresentanti delle istituzioni. Il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, chiuderà i lavori.