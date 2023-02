Così era l’ex monastero di Santa Chiara

Fino agli anni Novanta l’ex monastero di Santa Maria foris Portam ha versato in un grave stato di degrado, come risulta evidente dalla immagine, pur essendo utilizzato come complesso abitativo. Alla fine del Novecento fu redatto un interessante progetto di ristrutturazione attuato solo nel 2009. Il convento e il chiostro sono stati restaurati e adibiti a nuova sede del rione Verde, a sede del teatro Fellini e di attività per giovani. Il monastero era stato ricostruito a metà del 1600 su vestigia che erano state edificate, assieme alla chiesa, nell’alto Medioevo fuori dalla cinta muraria.

A cura di Carlo Raggi