"Così ho conquistato la televisione cilena"

Dopo una lunga gavetta in Italia e tanto studio (una laurea quinquennale in Comunicazione e una triennale in Lingue), da un anno Massimo Raciti è uno dei volti della trasmissione ‘Conectados’, trasmessa dal canale internazionale della tv di stato cilena, ‘Tv Chile’. Nato a Cotignola ma residente a Fusignano, fin dall’infanzia ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerino in vari gruppi di ballo da sala. Poi ha partecipato come cantante a diversi festival nazionali, è apparso in fiction tv (‘Grandi Domani’, 2006) e al cinema (‘Diabolik’, 2021), per approdare come protagonista alla radio in veste di presentatore radiofonico e ora televisivo. Nel frattempo, le sue occupazioni lavorative e la sua passione per le lingue (ne parla fluentemente cinque) lo hanno portato a girare il mondo.

Raciti, lei è appena tornato da Santiago dove è stato ospite di alcune trasmissioni televisive, riscuotendo un notevole successo. Come ci si sente a rappresentare l’Italia all’estero?

"Mi fa molto piacere, tra l’altro presto sbarcherò anche alla tv uruguayana. ‘Conectados’ mi dà la possibilità di far conoscere al pubblico il nostro meraviglioso Paese, e anche altre città europee. Abbinare il mio lavoro nel mondo dello spettacolo alla mia passione per i viaggi e per le lingue è davvero stimolante e spero anche utile a chi desidera conoscere posti nuovi".

Oltre a fare l’inviato dall’Italia, durante le sue ospitate ha anche cantato e recitato con Miss Cile…

"Si, è vero. Nel programma di Vivi Kreuzberger, ad esempio, Daniela Nicolás, Miss Cile 2020, e io abbiamo recitato per gioco in uno sketch in cui ero un pizzaiolo italiano che la conquistava, davanti al marito e a una sua amica, interpretati rispettivamente dai bravissimi Daniel Velenzuela e Fran Ayala. Daniela mi ha colpito, oltre che per la bellezza, anche per la sua semplicità e per il talento".

Come si è trovato in Cile?

"Avevo visitato altri paesi dell’America latina, come l’Argentina, il Brasile e la Repubblica Dominicana, ma non ero mai stato in Cile. Mi sono trovato molto bene, sia nella città che come accoglienza da parte delle persone. Nel programma ‘Más Vivi que nunca’, a cui ho partecipato, così come in ‘Conectados’, lavorano personaggi molto famosi in Cile come Jorge Hevia, Jimena Pereira, Simoney, Vivi Kreuzberger (che assieme al padre Don Francisco è una vera istituzione televisiva), ed è stato veramente bello essere stato accolto con molto affetto e semplicità da parte loro. In particolare è stato indimenticabile cantare ‘Somos novios’ con Jimena, cantante dal talento enorme e con un cuore ancora più grande".

Oltre alla tv, c’è spazio quindi anche per la musica nel suo futuro?

"Durante il mio viaggio in Cile sia gli addetti ai lavori che il pubblico mi hanno incoraggiato a portare avanti in parallelo anche la musica. Effettivamente, avevo lasciato in secondo piano il canto, per dedicarmi alla tv e ai provini di cinema ma nei prossimi mesi potrei avere qualche novità, in veste di cantante".

È possibile seguirla anche dall’Italia?

"Sul mio canale YouTube www.youtube.commassimoraciti, è possibile iscriversi gratuitamente per vedere i miei video. Inoltre ho un canale Instagram (@massimo.raciti) e un sito www.massimoraciti.com".

Luigi Scardovi