Così in cinque anni rinacque il porto cittadino Nel 1950, dopo i danni della guerra, la darsena Baccarini venne ricostruita con la ricavazione di un braccio di darsena dall'alveo del canale Bidente. In 5 anni vennero ricostruiti la Capitaneria di Porto, la caserma della Finanza, banchine e 5 km di via Baiona.