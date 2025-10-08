"Così in un film fondo teatro e cinema"

Originario di Lecce, ma cresciuto a Ravenna, che considera la sua casa, lo scenografo Gaspare De Pascali ha lavorato all’ultimo film di Pietro Marcello, ‘Duse’, dedicato alla grande Eleonora Duse interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. La pellicola è stata presentata all’ultimo Festival del cinema di Venezia. Tante le produzioni a cui De Pascali ha preso parte, comprese alcune girate in Emilia Romagna, come ’Summertime’ per Netflix e ’The bad guy’ per Amazon Studios.

De Pascali, come si è imbattuto in questo progetto?

"Venivo da un film molto impegnativo, ’Iddu’ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Volevo fermarmi un po’ per recuperare a livello creativo. Mi ha chiamato Pietro Marcello e mi ha chiesto di lavorare con lui, all’inizio volevo essere sicuro di avere le energie per affrontare un progetto del genere. Ci siamo incontrati ed è nata un’intesa professionale immediata, ho accettato e sono stato felice di averlo conosciuto e di aver lavorato con lui".

Quanto tempo ha richiesto la preparazione?

"Molti mesi, più o meno un anno. Inoltre, essendo Pietro Marcello un documentarista, la ricerca nei confronti della realtà è stata ancora più meticolosa. Ad esempio, nel campo militare, all’inizio del film, quasi tutte le tende, davvero tante, erano originali, provenienti dai musei, che ci hanno aiutato molto. Sono stati coinvolti tecnici specializzati nel montaggio di questo genere di strutture".

Come ci si documenta per un film come questo? L’approccio cambia in base al progetto?

"L’approccio è lo stesso, che si tratti di un film d’epoca o contemporaneo, lo studio, la ricerca sono sempre tanti. Per i film in costume si cercano video, foto, reperti originali. Si cerca di capire, di raccogliere più informazioni possibili. Si studiano i quadri per le rappresentazioni delle battaglie ad esempio".

A quali artisti si è ispirato per questo film?

"A pittori come Monet, Vermeer, Renoir, Courbet, Fattori, Borrani e il nostro grandissimo Morandi. E poi registi come Tarkovskij, Visconti, Losey e Truffaut. Le citazioni nel film credo si riconoscano".

Cosa conosceva di Eleonora Duse prima del film?

"La sua fama, il suo metodo, la sua storia ma non in maniera dettagliata. Ho scoperto una donna fortissima e piena di passione che ha fatto dell’arte l’aria per respirare. Mi ha colpito la sua forte emotività".

Ha dovuto affrontare difficoltà particolari?

"È stato un lavoro complesso e meticoloso: per le scene di guerra, quelle con la funivia, per alcune ambientazioni particolari abbiamo usato la tecnica della miniatura, adottando linguaggi che ci hanno permesso di effettuare campi molto grandi con un effetto fortemente poetico. Il campo di battaglia è stato una grande sfida e poi abbiamo girato molto a Venezia, città meravigliosa ma complessa".

È un film in cui teatro e cinema si fondono.

"La scenografia teatrale si mischia a quella cinematografica e a un certo punto diventano una cosa sola. All’interno del film c’è il grande teatro di quegli anni con scenografie riprodotte a mano da artigiani che hanno cucito, dipinto su tessuti dell’epoca, facendo un lavoro egregio. Anche il pane che compare nel film è fatto con le farine dell’epoca. Perché tutto fosse reale".

A cosa lavorerà adesso?

"Ho diversi progetti di cui per ora preferisco non parlare, a dicembre uscirà ‘Primavera’ di Damiano Michieletto".

Torna spesso a Ravenna?

"Sì, ho gli amici, la considero la mia città. La casa l’ho comprata a Ravenna, non a Roma. Amo il Parco del Delta del Po’, sarebbe bello portarlo sul grande schermo".

Che scuole ha frequentato?

"L’Artistico in via Tombesi Dall’Ova. Era nella fase di transizione, stava diventando liceo. Una grande scuola con grandi professori".

Annamaria Corrado