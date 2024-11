Così la ‘Zopa Caratena’ torna a nuova vita

Della ’Zopa Caratena’, al secolo Fortunata Allodoli, non esiste traccia nei documenti ufficiali ma a questa carenza provvide Olindo Guerrini che nei suoi ’Sonetti romagnoli’ la cita cinque volte, quanto basta per insignirla di una meritata cittadinanza anagrafica. La ’Zopa Caratena’ era una famosa mendicante a capo di una combriccola di spiantati che cercava di sbarcare il lunario coi frutti delle elemosine.

L’identità di Fortunata è racchiusa nel soprannome: Zopa perché aveva una gamba più corta dell’altra e Caratena perché fumava dentro la caratteristica pipa di terracotta (la caratena) le cicche raccolte per strada. E oggi la ’Zopa Caratena’ ritorna a nuova vita grazie al poeta Nevio Spadoni che ha visto in lei qualcosa di più delle solite aneddotiche e le ha dedicato il gustosissimo pamphlet ’La zopa Caratena. La zoppa dalla pipa di terracotta’ (Clown Bianco Edizoni). Giocato sul registro della realtà e della fantasia, il lavoro di Spadoni è un viaggio dentro un passato ormai remoto che tuttavia, letto con gli occhi e la sensibilità del poeta, ha ancora qualcosa da dire. Da romagnolo verace Spadoni si è mosso sulla scia di Guerrini quando, per raccontare e riabilitare la figura della ’Zabariona’, disse di aver ordito una bella storia senza la minima intenzione di offendere. E Spadoni, infatti, riabilita la ’Zopa Caratena’, purgandola di tutti i difetti ed esaltandone i pregi nascosti agli sguardi dei benpensanti. Si ride leggendo gli strafalcioni linguistici della Zopa, ci si diverte di fronte alle avventure dei personaggi di questo allegro e tragicomico teatrino ma c’è anche il tempo per una riflessione. Non credo, infatti, che Spadoni abbia tessuto questa storia soltanto per il gusto di raccontare ma penso piuttosto che abbia voluto mandare un messaggio a questi tempi dove l’apparire è più importante dell’essere.

La ’Zopa Caratena’ è una stracciona ma ha una sua dignità e una sua coerenza che emergono dal racconto del suo testamento, una pagina toccante di vera poesia dove si compie il miracolo della dignità che va a braccetto con la povertà. Per questo la ’Zopa Caratena’ diventa quasi una figura mitica. Lei confida che avrebbe desiderato volare, "come un grifone", per gettare i suoi sguardi su quel mondo che l’aveva sempre rifiutata e tollerata e se ne va lasciando alla sua combriccola questo messaggio: non dimenticate il cuore perché solo il cuore dice la verità. Un messaggio forte e senza tempo.

Franco Gàbici