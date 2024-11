"Così portiamo l’Inghilterra in Italia"

‘And English’ è la scuola di inglese online (www.andenglish.me) che Andrew Stuart Bicourt ha aperto nel 2023 a Riolo Terme, al civico 14 di via Cesare Battisti, insieme alla moglie Erica. "Vi siete mai chiesti perché non riuscite a parlare inglese, anche se lo avete studiato a scuola? O forse siete solo preoccupati di provarci, per paura di sbagliare? Beh, è esattamente per questo che è nata And English". Andrew Stuart Bicourt ha presentato così la propria attività, avviata da più di un anno in Italia insieme alla moglie Erica, dopo oltre 15 anni di esperienza nell’insegnamento ai bambini. "Il nostro obiettivo è cambiare il futuro dei vostri figli. Se iniziano in giovane età, saranno in grado di parlare senza sforzo. Col nostro metodo di insegnamento, i piccoli saranno in grado di parlare e capire davvero l’inglese senza alcuna paura". La storia professionale di Andrew Stuart Bicourt viene da lontano: "Quando alla fine ci siamo stabiliti in Italia, a Riolo Terme, dopo tanti anni trascorsi a Shanghai, in Cina, sapevamo che, se avessimo portato la nostra passione e il nostro amore per l’inglese ai bambini, anche i bambini in Italia ne avrebbero potuto trarre grandi benefici. Ha notato che, la maggior parte dei bambini delle scuole primarie e secondarie, non è in grado di parlare inglese. E questo ci rattrista, perché meritano di meglio. I bambini hanno bisogno di incoraggiamento e di sentirsi bene quando cercano di parlare".

Erica ed Andrew sono esperti e altamente qualificati nell’insegnamento dell’inglese ai bambini: "Se si abbina la nostra esperienza e il nostro metodo di insegnamento a lezioni divertenti, piacevoli, coinvolgenti e attive, l’inglese dei bambini migliora tantissimo. Poter iniziare a parlare in giovane età, e anche con una vera pronuncia inglese, è possibile. Anche i nostri video di revisione dopo le lezioni, aiutano davvero a rafforzare la pronuncia corretta. I bambini finiscono per sentirsi così orgogliosi e sicuri di sé. Viviamo in una società frenetica. I bambini sono impegnati e anche i genitori lo sono. Quindi, perché non fargli imparare bene l’inglese? Imparare divertendosi, peraltro nella comodità della propria casa? Crediamo che ci siano molti vantaggi delle lezioni online, perché si risparmia tempo".

Ci sono poi alcuni stereotipi da rivedere:"I genitori spesso pensano di mandare i propri figli in Inghilterra, in estate, per un paio di settimane per migliorare l’inglese. Ma perché non fargli imparare davvero l’inglese, facilmente, durante tutto l’anno? Noi portiamo l’Inghilterra in Italia. Siamo sicuri dell’effetto positivo che hanno i nostri corsi annuali, a cadenza settimanale". I risultati parlano da soli: "Le lezioni online di And English – ha aggiunto Andrew Stuart Bicourt – sono qualcosa di completamente nuovo qui in Italia e i risultati lo dimostrano. I genitori ci stanno dicendo quanto è migliorata la comprensione dei propri figli, con risultasti scolastici molto evidenti. Del resto, And English offre corsi per bambini delle scuole primarie, secondarie e superiori, con un massimo di soli 6 studenti per gruppo. Al momento abbiamo anche un corso gratuito di prova per i bambini, così possiamo condividere la nostra passione per l’inglese e, si spera, ispirarli a voler imparare l’inglese con noi. Quindi, se l’obiettivo è dare ai figli un vantaggio nella vita, per essere in grado di parlare davvero inglese e avere un futuro migliore e più facile, And English è a disposizione".