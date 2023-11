"Così ripartiamo dopo il tornado estivo"

"Da quel 22 luglio ad oggi i primi risultati cominciano a proiettare il loro futuro. Dopo la rimozione di alberi, radici, pali, parti di tetti ed ogni altro oggetto capace di volare, sono stati apportati quasi 100 metri cubi di terra, sapientemente distesa, lavorata, fresata e seminata di erba". Così Mauro Zanoni, , uno dei responsabili nonché infaticabile ‘anima’ del centro sociale Cà Vecchia di Voltana, fa il punto sugli importanti e non semplici lavori che, a distanza di un centinaio di giorni dal tornado che ha flagellato parte della Bassa Romagna, hanno riguardato il suggestivo parco dell’associazione di volontariato presieduta da Marzia Pagani.

"A breve – spiega Zanoni – saranno posate piante sia di piccola taglia che di taglia più matura, in parte provenienti dal progetto della regione ‘Mettiamo Radici per il Futuro’, in parte donate da un vivaio locale ed in parte acquistate. Stiamo inoltre progettando per l’accoglienza al parco della prossima estate nonché provvedendo al ripristino delle attrezzature danneggiate". Nato nel 1986 con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie, favorirne le relazioni sociali, culturali ed intergenerazionali (con particolare attenzione alle tematiche ambientali ed alla sensibilizzazione del volontariato), il Centro Sociale Ca’ Vecchia aveva iniziato l’anno 2023 con l’installazione nel parco di tre nuovi bagni pubblici. Nella primavera, con i suoi volontari, ha tempestivamente fornito assistenza ad alcuni dei mille problemi causati dall’alluvione. Poi il tornado di questa estate e la voglia di rinascere. "L’evento e la sentita partecipazione dei sostenitori ai concerti del 3 settembre ‘Voltana Live Aid’ – osserva Zanoni – ha dato la spinta economica e morale al rinnovamento del parco attraverso la valorizzazione di nuove aree e soluzioni di accoglienza ancora migliori, nell’attesa che i nuovi alberi si riprendano la scena principale".

Senza dimenticare che l’Associazione sta poi studiando un progetto, da sottoporre a bandi di finanziamento, a favore delle ‘vittime del tornado’ per alcune realtà escluse dagli aiuti. "A nome dell’Associazione colgo l’occasione per ringraziare chi ha finora contribuito con un costante lavoro e disponibilità, dapprima alla realizzazione nel parco dei tre bagni pubblici, poi nel primo intervento dei danni alla struttura ed al parco, ed ancora nella sistemazione dell’area verde".

Un ringraziamento, infine, "a coloro che già sono in movimento per il completamento del progetto. Quella a cui stiamo assistendo non la definirei una ricostruzione, ma un rinnovamento mirato a dare soluzioni adeguate alla novità, nuovi scenari, nuove prospettive e attese".

Luigi Scardovi