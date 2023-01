"Così salviamo i cibi invenduti" Prime adesioni alla ’cargo bike’

I primi risultati si cominciano già a vedere, così come le prime adesioni delle attività che parteciperanno al progetto di solidarietà ‘Ce ne facciamo Cargo’ promosso dalla cooperativa Stadera, la stessa che gestisce lo spazio mercato cooperativo di via Cesari a Ravenna. Sabato 21 gennaio sono stati inviati circa settanta questionari alle attività commerciali del settore alimentare nel quartiere San Biagio, in particolare nelle zone di via Fiume Montone Abbandonato, via Maggiore-via Faentina, via Santucci, via Bovini e via Zalamella. E’ stato chiesto se sono disposti a consegnare a fine giornata le eccedenze alimentari da destinare alle persone in difficoltà. "Al momento – spiega Riccardo Ricci Petitoni, referente del progetto – ci hanno risposto in una quindicina, di questi otto hanno aderito. Adesso aspettiamo che ci rispondano tutti gli altri. Per ora hanno deciso di partecipare dei forni, una gastronomia, una macelleria, un negozio di frutta e verdura. Sicuramente è un inizio, anche perché bisogna considerare che si tratta di attività piccole con poche eccedenze alimentari, che spesso si cerca di ‘autoconsumare’, altre non hanno eccedenze. In ogni modo nessuno vuole buttare la merce che non ha venduto in giornata, per questioni anche etiche e noi puntiamo su questo. Vorremmo provare a coinvolgere anche i supermercati". I questionari sono stati inviati anche per capire come strutturare al meglio il servizio, ad esempio per individuare gli orari migliori per il ritiro, le modalità.

Una volta verificate tutte le adesioni, l’idea è di partire all’inizio di febbraio. Ci sarà un volontario che a fine giornata passerà a ritirare i prodotti in eccesso con una bicicletta, un cargo bike provvisto di cassone termico che a fine 2021 è stata acquistata grazie ad un crowdfunding. Il cibo verrà poi consegnato ai centri di raccolta che provvederanno a consegnarlo a chi ne ha necessità. Gli esercenti che partecipano e regalano i loro prodotti potranno godere di due vantaggi: non si dovranno preoccupare di un eventuale smaltimento della merce che il giorno successivo non possono più vendere, né devono preoccuparsi di cercare persone a cui regalarla. Per ora il servizio partirà con un giorno di raccolta a settimana, necessario per capire nella pratica come funziona, in che modo si può migliorare, ma l’intenzione è di aumentare sia i giorni di raccolta che il raggio di azione. Per fare questo però è necessario che ci siano volontari disposti a ‘pedalare’, per questo la cooperativa ha lanciato un appello alla cittadinanza’.

a.cor.