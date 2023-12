"Così siamo ripartiti dopo l’alluvione"

B&C è nata a Faenza nel 1984 e si occupa di fornire assistenza tecnica, vendita e noleggio di multifunzioni-stampanti bianconero e a colori, registratori di cassa e mobili per ufficio, in tutta l’area della Romagna. Gli attuali titolari Alfio e Luca Baldani sono coadiuvati dai tecnici Andrea e Mauro, nonché dalle segretarie amministrative Rita e Nadia, e da Umberto Campalmonti in qualità di collaboratore. "La storia – hanno spiegato i titolari Alfio e Luca Baldani – racconta che la nostra attività è nata nel quartiere Centro Sud di Faenza, in via Bettisi, per poi spostarsi, nel 2007, in via Renaccio, dov’è rimasta fino alla tragica nottata del 16 maggio scorso, quando l’alluvione ci ha portato via tutto. Ci siamo allora dovuti trasferire nella nuova sede di via de’ Crescenzi, nella zona industriale che, da Faenza, va verso l’autostrada".

L’azienda è suddivisa in tre grandi macroaree, ovvero il comparto ‘Office Automation’, il reparto ‘retail’ e il settore di arredamento per ufficio; "Per quanto riguarda la parte office, ovvero multifunzioni, stampanti, lavagne interattive, ci vantiamo del supporto di un leader mondiale del settore, come Ricoh, col quale abbiamo intrapreso ormai un rapporto di stretta collaborazione, essendo un vero e proprio partner. Nel settore ‘Shop & Retail’, B&C offre una gamma di registratori di cassa elevata, avvalendoci della collaborazione di marchi italiani importanti, come E.D.it, 3i e, uno su tutti, Ditronetwork, che ci permette di offrire una gamma di prodotti molto variegata, che va dal semplice registratore di cassa meccanico, al sistema touch con presa ordine da tablet, e stampanti per comande, fino ad addirittura ai cassetti rendiresto automatici. In seguito ai danni causati dall’alluvione, agli esercenti che, tramite le nostre istruzioni ne hanno fatto richiesta, abbiamo spedito gratuitamente i registratori di cassa telematici".

Alfio e Luca Baldani hanno poi illustrato il comparto che si occupa di arredo ufficio: "Per quanto riguarda l’arredamento da ufficio, offriamo un servizio completo che va dalla progettazione al montaggio, proponendo mobili per ufficio di qualità, capaci di coniugare design, praticità e funzionalità. La vasta scelta dei nostri prodotti e la collaborazione con marchi leader del settore, sono già di per sé una garanzia. Ciò che proponiamo è un vero investimento per il futuro. Affidabilità, espandibilità, facilità di integrazione, rivalutazione nel tempo, garanzia e servizio on-site, è ciò che promettiamo. Quello che cerchiamo di fare è dare più di quello che il cliente si aspetta da noi nello scegliere la soluzione più giusta per le proprie esigenze. Questa è la vera mission che ci anima. Il nostro obiettivo non è solo quello di vendere un prodotto, ma mettere a disposizione un sistema completo e integrato di servizi a supporto delle esigenze. Qualità dei servizi, cortesia e scelta mirata dei prodotti, ci hanno permesso di creare solide collaborazioni con diverse aziende del territorio romagnolo ed i nostri clienti ci riconoscono proprio questo, cioè il servizio che siamo in grado di dare loro, sia in termini di velocità, sia in termini di qualità. Inoltre, il nostro servizio di assistenza tecnica è composto da personale altamente specializzato, il cui obiettivo è affiancare le aziende nella risoluzione di ogni problematica: dall’installazione iniziale alla manutenzione post-vendita, o dai processi d’innovazione, perché il sistema scelto sia sempre aggiornato".