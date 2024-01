"Così sosteniamo la rinascita della Cavallerizza"

La raccolta fondi ‘Sosteniamo l’Emilia Romagna’, attuata da Conad nei suoi punti vendita, consentirà fra le altre una donazione di 300mila euro per la palestra ‘Ivo Badiali’ di corso Garibaldi a Faenza, meglio conosciuta come ‘la Cavallerizza’. Si tratta di uno dei cinque investimenti progettati per altrettanti comuni delle province di Ravenna e Forlì-Cesena.

Dal 5 al 15 luglio scorsi, nei tremila punti vendita Conad di tutta Italia, è stata lanciata una raccolta fondi che ha visto in campo clienti e soci delle cooperative Conad. I clienti hanno potuto contribuire al progetto al momento di pagare la spesa, sia alle casse che online.

L’alluvione del 16 maggio scorso si accanì con particolare violenza contro ‘la Cavallerizza’: il parquet in legno fu reso inservibile, il sottofondo in cemento soffrì per il lungo contatto con il fango, mentre l’ala nord, oggi abbattuta, fu completamente devastata. Al termine dell’alluvione risultarono fortemente danneggiati i quadri elettrici e la relativa distribuzione interna; anche le murature perimetrali furono colpite, così come le attrezzature sportive, molte delle quali non più recuperabili. La zona degli spogliatoi, compresa la centrale termica, allocata nell’interrato, fu sommersa dall’acqua con forti danni alle strutture, agli impianti e alle finiture. La palestra era già in fila per i lavori di ripristino finanziati attraverso il Pnrr: per primi verranno eseguiti gli interventi sul fondo in cemento e sul parquet, che dovrebbero rendere l’immobile disponibile in primavera. "È proprio nella pavimentazione e negli impianti che saranno spese le risorse messe a disposizione da Conad" spiega l’assessora allo Sport Martina Laghi, affiancata dal presidente di Conad Mauro Lusetti, dall’amministratore delegato di Cia-Conad Luca Panzavolta e dal presidente Maurizio Pelliconi. Conad subì a Faenza la distruzione di ben due punti vendita, e cioè il Conad City di corso Garibaldi e il supermercato del centro Faenza Uno in via Renaccio, poi riaperti in tempi record.

Per Faenza le donazioni dei privati sono fino ad oggi l’unica boccata d’ossigeno possibile: "Se avessimo dovuto aspettare le ordinanze ad hoc quella palestra sarebbe tornata a disposizione dei faentini solo dopo anni – spiega il sindaco Massimo Isola –. I giovani che fanno sport il pomeriggio e le scolaresche che la frequentano la mattina hanno bisogno di quegli spazi, una palestra come quella non si inventa dall’oggi al domani". Il rischio sarebbe stato di vedere la più storica fra le palestre di Faenza – inaugurata a metà Ottocento dopo essere stata costruita dall’esercito – chiudere i battenti per molti anni. La palestra dovrebbe invece riaprire in primavera: degli speciali separé saranno collocati in attesa che siano terminati i lavori per i nuovi spogliatoi, la cui inaugurazione è prevista nel 2025.

