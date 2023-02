"Così spieghiamo la mafia ai bambini"

Ottavia Piccolo porta in scena la biografia poetica di Elda Pucci, con lo spettacolo ‘Cosa nostra spiegata ai bambini’, venerdì alle 21 al teatro di Conselice (info 371-5318963, ore 11-13 e 17-19 ). Ad accompagnare l’attrice, i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Insieme tornano a confrontarsi con le parole di Stefano Massini, a dare forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di chi spesso non ha voce: personaggi come Haifa in ‘Occident Express’ o come Elda in ‘Cosa nostra spiegata ai bambini’.

Piccolo, chi era Elda Pucci?

"Era una dottoressa molto amata e conosciuta a Palermo, nota per andare anche nei quartieri più poveri per curare i bambini. Il 19 aprile 1983 viene eletta sindaco. È la prima volta di una donna nella storia della città. Esattamente un anno dopo, il giorno 13, è sfiduciata. Racconteremo di questo e di come il 20 aprile 1985, la sua casa di Piana degli Albanesi salta in aria spinta da due cariche di esplosivo".

Quelli sono gli anni molto difficili per Palermo.

"Sì, avvengono gli assassini del generale Dalla Chiesa, di Michele Reina, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, dello scrittore Pippo Fava. E sono gli anni in cui, oltre ai vari Badalamenti, Inzerillo, Buscetta, si fa strada Totò Riina".

Come nasce il titolo dello spettacolo?

"Nasce dalle parole stesse che Elda Pucci amava ripetere. Questo non è uno spettacolo per bambini ma, seguendo il suo pensiero, abbiamo cercato di raccontare con parole semplici vicende difficili per arrivare al ‘cuore’ del problema. Pucci ha cercato di fare ciò che dovrebbero fare i politici seri e coscienziosi e questo non è piaciuto. La sua è una storia dimenticata che merita di essere raccontata e lei un simbolo della lotta alla mafia".

E poi i bambini da Pucci tanto amati, danno il titolo ai dieci episodi di cui lo spettacolo è composto…

"Sì, i bambini sono la chiave di volta di ciò che succede in scena e aiutano Elda a fare un cambio di passo. Ci sono Gegé, Ruggero, Sasà, Ancilina… i suoi pazienti dei quartieri poveri, le cui storie affiorano alla sua memoria come esemplificazione che illuminano ciò che le sta accadendo. Ci tengo poi a precisare che in scena non sono Elda ma la racconto".

Il teatro resta la sua dimensione preferita?

"Sì, mi sono sentita sempre più libera di fare delle scelte. In tv mi è capitato di fare i primi ‘originali’, quelli che oggi si chiamano fiction. Mi sarebbe forse piaciuto fare qualcosa in più per il cinema".

Il suo ultimo ruolo sul grande schermo ‘7 Minuti’ diretto da Michele Placido è stato molto apprezzato…

"Sì, mi ha dato grande soddisfazione, anche perché il film affrontava temi importanti come la perdita di diritti, i licenziamenti e un mercato del lavoro sempre più precario".

Roberta Bezzi