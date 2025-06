Cosmografie all’Alamgià

A Ravenna nasce ’Cosmografie’, una nuova rassegna dedicata all’incontro tra danza, arti visive e musica che accoglie pratiche artistiche diversificate e visioni eterogenee di artiste e artisti come Stefania Alos Pedretti, Nicola Galli, Elisa Capucci e Francesca Valente | Mantragoola. Con un programma che propone installazioni immersive, performance di danza, interventi musicali, momenti di dialogo, confronto e laboratori aperti alla cittadinanza dedicati alla corporeità e alla creazione, ’Cosmografie’ si propone come un’occasione di intreccio tra linguaggi artistici e di valorizzazione della dimensione relazionale dell’arte come strumento di trasformazione culturale e sociale.

Per due giorni le Artificerie Almagià si trasformano in un ambiente nel quale le diverse proposte confluiscono generando un’esperienza immersiva e collettiva. Ideata e curata da Nebula Aps in collaborazione con il Comune di Ravenna, ’Cosmografie’ nasce dalle numerose sinergie attivate con le realtà culturali della città di Ravenna, a partire da Rete Almagià – di cui Nebula è socia dal 2023 – e con Marte, Norma e Cantieri Danza, in un’ottica di cooperazione, scambio e valorizzazione di esperienze e competenze.

’Cosmografie’ si svolgerà oggi e domani alle Artificerie Almagià. L’apertura ufficiale della rassegna è prevista alle 18.30 di oggi con un aperitivo di benvenuto e l’inaugurazione di The Post-Material Archive 01 realizzata dall’artista visiva Elisa Capucci con Marte. Dalle 20 avrà luogo Ultraumano del danzatore e coreografo Nicola Galli. La giornata si chiuderà con la performance sonora di Stefania Alos Pedretti dal titolo Ritual V – The power of fragility (alle ore 22). Domani dalle 18.30 sarà possibile visitare l’installazione The Post-Material Archive 01 di Elisa Capucci, mentre alle 19 si terrà un incontro pubblico dal titolo Oltre l’evento. Seguirà l’incontro, una nuova replica della performance Ultraumano di Nicola Galli (dalle ore 20). A concludere questa prima edizione di ’Cosmografie’ sarà il live Turbolenze notturne di Mantragoola (alle ore 22), giovane artista della scena elettronica italiana, la cui partecipazione è resa possibile grazie alla collaborazione con Norma Aps per il progetto Visibile. Parte integrante del progetto ’Cosmografie’ sono anche due laboratori creativi aperti alla cittadinanza. L’ingresso giornaliero ha un costo di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: nebula.aps@gmail.com.