Cosmoprof 2024. Confartigianato Benessere. Tutti gli eventi

È in svolgimento in questi giorni presso BolognaFiere, fino a domenica, il Cosmoprof, la fiera leader mondiale della cosmetica e della bellezza professionale. Confartigianato Benessere è presente presso lo stand A/14 ubicato nel padiglione 37. Nell’ambito dei quattro giorni di presenza, e in particolare nelle giornate di domani e domenica, le categorie dell’acconciatura e dell’estetica organizzeranno momenti di richiamo e presenteranno alcune novità di interesse. Presso lo stand sarà possibile, tra l’altro, visualizzare in anteprima la

nuova versione della Guida sulle apparecchiature ad uso estetico. Previsti anche momenti di approfondimento dedicati ad apparecchiature e tecniche innovative.