Cospito, volantini-choc a Ravenna: "Ogni giudice è un bersaglio". Quattro indagati

Una scritta anarchica apparsa a Ravenna

Ravenna, 25 marzo 2023 – In tutto una dozzina di volantini vergati a mano e appiccicati di gran lena con colla e scotch sui muri del centro. Era il 24 febbraio scorso. E non un giorno qualsiasi: ma esattamente il giorno nel quale la Cassazione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di revoca del carcere duro, il 41bis, per il noto anarchico Alfredo Cospito. I giudici alla fine avevano detto no, alimentando la virulenza delle proteste anarchiche. E si torna qui a quei volantini appiccicati per le strade di una Ravenna ancora sonnolenta e altrettanto gonfi di virulenza. Quattro per ora sono le persone indagate a piede libero, tre di Ravenna e una di Bagnacavallo, nell’ambito del fascicolo aperto dal pm Marilù Gattelli per minaccia a un corpo politico e imbrattamenti aggravati in concorso. Si tratta di tre donne e di un uomo di età comprese tra i 32 e i 63 anni, perlopiù difesi dall’avvocato Andrea Maestri. E proprio per fare luce sulle possibili responsabilità, nelle scorse ore la polizia, su delega della procura, ha compiuto altrettante perquisizioni in cerca di elementi di interesse probatorio. In quanto ai volantini, quelli erano già finiti tutti sottochiave: tempestivamente sequestrati, come di prassi...