Costa Etrusca, in lizza c’è Alberto Liverani

Presentata l’edizione 2023 del Palio e della Quintana della Costa Etrusca. In gara il 22 aprile prossimo ci sarà il cavaliere Faentino Alberto Liverani. L’evento ritorna dopo tre anni di forzato stop grazie alla tenacia con cui il direttivo dell’Asd Palio della Costa Etrusca ha costantemente lavorato per non far morire una manifestazione unica nel suo genere in ambito, non solo nazionale, poiché si svolge sulla spiaggia. Durante la cerimonia è avvenuto anche l’abbinamento di cavalieri e amazzoni agli 8 comuni per la Quintana evento che si svolge il sabato antecedente il Palio, ovvero sabato 22 aprile L’esito dell’estrazione ha visto l’unico cavaliere faentino in lizza essere assegna in abbinamento con l’amazzone Ilaria Signorini. Infine, si terrà il prossimo 2 aprile al ‘Moreno Ranch’ di Cesena una dimostrazione di ‘Giostra all’Anello’, Per le iscrizioni c’è tempo sino al 31 marzo contattando Marcello Bellini al 335 6516564.