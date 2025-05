Costa, quale futuro?. Domani appuntamento con Agostinelli

Quale sarà il futuro di Ravenna, dei suoi territori costieri e dei suoi monumenti nel 2100? A questa domanda cerca di rispondere Emilio Roberto Agostinelli chiamato a discuterne dall’Ordine degli Architetti PPC di Ravenna in un ciclo di tre incontri dal titolo “Cambiamento climatico e patrimonio culturale. Ravenna 2100: progettare l’adattamento”, che si svolgerà nel mese di maggio, con due tappe a Ravenna e una a Bagnacavallo. Nel primo incontro di domani, alle 16 alla Sala Nullo Baldini della Provincia, Agostinelli si interrogherà sugli scenari conseguenti le diverse azioni di adattamento da realizzare. A partire da strumenti pubblici, come quelli dell’evoluto “Piano d’Azione per l’Energia ed il Clima” prodotto dal Comune di Ravenna, del successivo “Rapporto di sintesi AR6 Cambiamenti climatici 2023” dell’IPCC, del recentissimo “Rapporto 2024 sullo stato del clima in Europa” (ESOTC), evidenzierà come la geografia sarà modificata a causa della concomitanza fra abbassamento del livello del suolo e innalzamento di quello del mare, con effetti sull’uso dei terreni, oltre che sulla salvaguardia degli abitati.