Ravenna
CronacaCosta trascina il Santagata Sport. Nulla di fatto in vetta
28 ott 2025
UGO BENTIVOGLI
Cronaca
Costa trascina il Santagata Sport. Nulla di fatto in vetta

Termina 0-0 lo scontro al vertice del girone M di Seconda tra Mezzano e Vis Faventia: ne approfitta la Riolese che batte 5-2 il Santagata Sport, anche grazie ad una doppietta di Mattia Costa (nella foto) e va a a -3 dalla vetta. Nel girone O, che domani vivrà un turno infrasettimanale, prima vittoria per la Pol. 2000: 4-2 in casa del Torresavio. Seconda Categoria (7ª giornata). Girone M: Riolese-Santagata 5-2, B. Tuliero-S. Imolese 0-1, Lugo-Brisighella 3-1, P. L. Reda-Giov. Santerno 1-2, Real Voltanese-Vita 0-0, S. Rocco-Bagnara 1-0, Vis Faventia-Mezzano 0-0. Classifica: Mezzano 19; Vis Faventia 17; Riolese 16; Brisighella 13; Lugo, San Rocco 11; Vita 10; Giov. Santerno 9; R. Voltanese 8; Santagata Sport, S. Imolese 7; B. Tuliero 4; Bagnara 3; P. L. Reda 2. Girone N: P. Fuori-Gs Romagna 1-0, F. Zarattini-Carpinello 1-1, Godo-Sp. Predappio 1-2, Low Street-S. Colombano 1-2, Marina-S. Pancrazio 0-0, Medla-S. Zaccaria 1-1, P. Marina-Real 1-3. Classifica: Marina 19; Sp. Predappio 15; San Zaccaria 14; S. Colombano, Carpinello 13; Low Street, P. Fuori 12; S. Pancrazio 11; F. Zarattini 10; Medla 7; Real 6; Gs Romagna 4; Godo 3; P. Marina 0. Girone O: Torresavio-Pol. 2000 2-4, Junior Cervia-Around 1-1. Classifica: J. Gambettola 18; Valverde, Capanni 15; Borghigiana, Around 12; Atl. Frampula 11; Virtus 10; Dismano, Torresavio, S. Carlo 9; Sarsinate 7; Pol. 2000 5; J. Cervia 3; Alfero 1.

u.b.

