"Costi extra e tanto lavoro per poche imprese Ai progetti del Pnrr serve più tempo"

I progetti sono tantissimi: nuove scuole, nuova piscina, Casa della salute in Darsena e molto altro. Il Pnrr promette di mettere a nuovo la città nel giro di pochi anni, sbloccando situazioni da tempo sospese per mancanza di finanziamenti. Ma non mancano i problemi: i tempi sono stretti e anche trovare le aziende che faranno i lavori si presenta come una sfida. Lo sa bene il sindaco Michele de Pascale, che come presidente dell’Upi (Unione province italiane) ha avuto modo di confrontarsi sul tema anche col governo. De Pascale, innanzitutto quali sono i tempi che dovete rispettare per i bandi del Pnrr? "Ognuno ha i propri: in alcuni casi il bando deve essere pronto a marzo, in altri a metà o a fine anno. Ma non c’è dubbio che il 2023 sia l’anno centrale per gli affidamenti (ovvero l’assegnazione dei lavori alle ditte, ndr) del Pnrr". Una sfida difficile? "Di recente c’è stata la cabina di regia nazionale, dove insieme al presidente Anci Antonio Decaro rappresento gli enti locali. Abbiamo fatto presenti le principali difficoltà attuali e future e il governo ci è sembrato consapevole dei problemi". Ovvero? "In primis tutte le opere hanno un extracosto. Come Comuni e Province siamo disponibili a fare la...